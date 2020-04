Πολιτική

Τζιτζικώστας: Θετικά τα νέα μέτρα της Κομισιόν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

“Aνταποκρίνονται στα αιτήματά μας”, τόνισε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Θετικά χαρακτηρίζει τα νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) που ελήφθησαν στις 2 Απριλίου και ανταποκρίνονται στα αιτήματα των Δήμων και των Περιφερειών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Ο κ. Τζιτζικώστας μάλιστα επισημαίνει ότι «θα παρακολουθούμε και θα ελέγχουμε την έμπρακτη υλοποίησή τους».

Η αναλυτική δήλωση του κ. Τζιτζικώστα είναι η εξής:

«H Κομισιόν παρουσίασε μια δέσμη μέτρων που ανταποκρίνονται στις πρόσφατες εκκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και πολλών τοπικών και περιφερειακών αρχών που ζητούσαν μεγαλύτερη στήριξη των προσπαθειών τους για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και υγειονομικών επιπτώσεων της κρίσης.

Το πρόγραμμα SURE περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ως στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να αμείβονται και ότι οι επιχειρήσεις θα υποστηριχθούν προκειμένου να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Ελπίζω ότι το πρόγραμμα αυτό θα συνδράμει τις Περιφέρειες και τους Δήμους σε όλη την Ευρώπη στην αντιμετώπιση της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Είναι επίσης καθοριστικής σημασίας το νέο πρόγραμμα να μπορέσει να προσφέρει ανακούφιση στις οικογένειες, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις στους Δήμους και τις Περιφέρειές μας και να διατηρήσει την παραγωγική ικανότητα των περιφερειακών μας οικονομιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι έτοιμη να συμβάλει στην ταχεία υιοθέτηση του προγράμματος και να διασφαλίσει την παρακολούθηση της έμπρακτης υλοποίησής του, προκειμένου να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο τα προτεινόμενα μέτρα θα ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών.

Η πρόταση της Κομισιόν να αξιοποιήσει τα περιθώρια του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επενδύσει επιπρόσθετο ποσό ύψους 3 δισ. ευρώ στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι θετική. Η πρόταση αυτή ανταποκρίνεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που κατατέθηκε πρόσφατα για τη δημιουργία ενός Έκτακτου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, χρηματοδοτούμενο από τα διαθέσιμα του προϋπολογισμού της ΕΕ. Αυτοί οι πόροι θα δώσουν τη δυνατότητα στους Δήμους και τις Περιφέρειές μας να προμηθευτούν ζωτικές προμήθειες και ιατρικό εξοπλισμό και να υποστηρίξουν καλύτερα το έργο του ιατρικονοσηλευτικού προσωπικού και του προσωπικού έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά της πανδημίας.

Η Κομισιόν πρότεινε επίσης μέτρα που αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση της ευελιξίας των πόρων για τη συνοχή και τη γεωργία. Επίσης, πρότεινε παρεμβάσεις και μέτρα έκτακτης ανάγκης για την οικονομική ανάκαμψη. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι στηρίζουμε τις προσπάθειες της Κομισιόν για τον ταχύ αναπρογραμματισμό των επενδύσεων που είχαν σχεδιαστεί πριν από την κρίση. Ταυτόχρονα, καλώ την Κομισιόν να εγγυηθεί ότι οι Περιφέρειες θα παραμείνουν βασικοί συντελεστές του σχεδιασμού και της υλοποίησης των μέτρων. Μόνο με την πλήρη αξιοποίηση της άμεσης εμπειρίας των Περιφερειών και των Δήμων μπορούν οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών και των επιχειρήσεών μας».