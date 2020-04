Κόσμος

Κορονοϊός: η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό έλεγχο την πανδημία

Πως η Νορβηγία κατάφερε να περιορίσει τον ρυθμό αναπαραγωγής της νόσου από το 2,5 στο0,7.

Η Νορβηγία, που εφάρμοσε καθεστώς ήμι-καραντίνας, κατάφερε να θέσει «υπό έλεγχο» τη διασπορά του νέου κορονοϊού στο έδαφός της, όπως εκτιμά η κυβέρνηση της χώρας.

Ο ρυθμός αναπαραγωγής της νόσου, δηλαδή ο αριθμός των ανθρώπων που μολύνονται από κάθε ασθενή, έπεσε κάτω από το όριο του 1, στο 0,7 έναντι 2,5 πριν από την υιοθέτηση, στα μέσα Μαρτίου, των περιοριστικών μέτρων στη μάχη κατά της επιδημίας.

«Αυτό σημαίνει ότι θέσαμε υπό έλεγχο την επιδημία του κορονοϊού» διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας της Νορβηγίας Μπεντ Χέγε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Προκειμένου να περιορίσει τη διασπορά του ιού, η Νορβηγία επέβαλε περιορισμούς στις μετακινήσεις, έκλεισε ορισμένους δημόσιους χώρους, όπως μπαρ, γυμναστήρια και κομμωτήρια και απαγόρευσε τη διεξαγωγή αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Εντούτοις, επέτρεψε στους πολίτες να κάνουν βόλτες σε υπαίθριους χώρους και τζόκινγκ, την ώρα που τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοικτά.

Η βελτίωση που καταγράφηκε δεν οδηγεί στην άμεση άρση των περιοριστικών μέτρων, τα οποία η κυβέρνηση επέβαλε τη 12η Μαρτίου.

«Σήμερα, καταφέραμε μαζί να θέσουμε τη διασπορά του ιού υπό έλεγχο και ελπίζουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον έλεγχο στο μέλλον» είπε ο Χέγε.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των νορβηγικών υγειονομικών αρχών, η Νορβηγία καταμετρά 5.755 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 59 νεκρούς.

«Χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά» υπογράμμισε η διευθύντρια του νορβηγικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας Καμίλα Στόλτενμπεργκ.