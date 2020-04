Πολιτική

Οικονόμου στον ΑΝΤ1: όποιος ξεκινήσει για Πάσχα στο χωριό, θα βρει μπροστά του την Αστυνομία (βίντεο)

Ο Υφυπ. Προστασίας του Πολίτη μιλά για τον σχεδιασμό σε ότι αφορά τα "μπλόκα" σε διόδια και παράδρομους των εθνικών οδών.

Ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους επιχειρήσουν να "σπάσουν" τα περιοριστκά μέτρα και να εκδράμουν σε χωρια για το Πάσχα έστειλε,μέσω του ΑΝΤ1, ο Λευτέρης Οικονόμου.

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας, στον Νίκο Χατζηνικολάου, τόνισε χαρακτηριστικά πως "εχουν γνωσιν οι φύλακες", υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει επιχειρησιακό σχεδιο της αστυνομίας τόσο για τη φύλαξη των διοδίων όσο και των παράπλευρων δρόμων.

Υπενθύμισε ότι έχουν προβλεφθεί αυστηρα πρόστιμα όσο και ποινικές ευθύνες που φθάνουν έως την κάθειρξη για τους παραβάτες .

"Να αφήσουμε τον θάνατο έξω από το σπίτι μας, έχουμε υποχρέωση να περιφρουρήσουμε τα χωριά", υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου επικαλούμενος και το φιλότιμο των Ελλήνων.

Σημείωσε, τέλος, ότι μέχρι σήμερα, η πλειοψηφία των πολιτών ανταποκρίνεται στα περιοριστικά μέρα και πως η Πολιτεία είναι πολύ ευχαριστημένοι καθώς ο αριθμός των περιπου 1200 παραβάσεων ημερησίως είναι σταθερά μικρός.