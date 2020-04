Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: τι θα ισχύσει για τις επιταγές - οι προθεσμίες διαβίβασης στις τράπεζες

Προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο...

Μετά τη δημοσίευση των Υπουργικών Αποφάσεων (και, ιδίως, της Υπουργικής Απόφασης Α.1075, ΦΕΚ 1160/Β/3-4-2020) για τους εντασσόμενους στα πλαίσια προστασίας μηνός Απριλίου Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), από τις 04/04/2020 τέθηκε σε ισχύ η δυνατότητα αναστολής κατά 75 ημέρες των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων που αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Μάρτιο και εντάχθηκαν τον Απρίλιο.

Για τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ ο οποίος προστέθηκε στη λίστα των πληττόμενων τον Απρίλιο οι προθεσμίες διαβίβασης των αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα λήγουν σε έξι εργάσιμες ημέρες από σήμερα, δηλαδή τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 13/04/2020.

Οι κομιστές αξιογράφων που δεν δραστηριοποιούνται σε πληττόμενους ΚΑΔ θα έχουν δικαίωμα να ενταχθούν ατομικά (οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις με βάση μόνο τον ΑΦΜ τους), στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να λάβουν ασφαλιστικές και φορολογικές αναστολές, εάν το σύνολο των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου τζίρου τους το 2019, με την εξαίρεση επιχειρήσεων που υπάγονται σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του τζίρου τους στη διάρκεια της κρίσης. Η ατομική ένταξη στις πληττόμενες επιχειρήσεις θα γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία θα διαμορφωθεί εντός του Απριλίου.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η άμεση αποπληρωμή των μεταχρονολογημένων επιταγών, θα υπάρξει πρόβλεψη, ώστε στο κεφάλαιο κίνησης που θα ληφθεί από τις επιχειρήσεις, με βάση το προσωρινό πλαίσιο εγγυοδοσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη Παρασκευή, να πληρώνονται άμεσα και κατά προτεραιότητα οι επιταγές που έχουν ανασταλεί.

Τονίζεται ότι από τα παραπάνω μέτρα καλύπτονται, χωρίς καμία εξαίρεση, όλα τα αξιόγραφα (επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή, συναλλαγματικές) επιχειρήσεων με ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στη λίστα πληττομένων τον Απρίλιο, τα οποία θα διαβιβαστούν από τους εκδότες τους στις τράπεζες και, κατά συνέπεια, αναστέλλονται.