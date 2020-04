Κοινωνία

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: αντί να κοινωνήσουμε, να γίνουμε δωρητές αίματος

Προτρέπει τους πιστούς να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις των νοσοκομείων για την προσφορά αίματος...

Η πανδημία του κορονοϊού έχει φέρει στο προσκήνιο τις μεγάλες ελλείψεις σε αποθέματα αίματος και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, Ελπιδοφόρος επέλεξε, μέσα από ένα βίντεο, να παρακινήσει τους πιστούς να αφιερώσουν 10 λεπτά για την προσφορά στον αδελφό μας.

«Να γίνουμε τώρα δωρητές αίματος. Είναι και αυτό μυστήριο άχραντο: είναι το μυστήριο της αγάπης» τονίζει χαρακτηριστικά, προτρέποντας τους πιστούς να ανταποκριθούν στις εκκλήσεις των νοσοκομείων για την προσφορά αίματος.

«Μέχρι τώρα απολαμβάναμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ήρθε η στιγμή να κοινωνήσουμε διαφορετικά. Να γίνουμε εμείς ευχαριστία για να σώσουμε τον κόσμο με το αίμα μας. Να γίνουμε τώρα δωρητές αίματος. Είναι και αυτό μυστήριο άχραντο: είναι το μυστήριο της αγάπης», αναφέρει μεταξύ άλλων.