Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: λάθος η χαλάρωση των μέτρων πριν τον Μάιο (βίντεο)

Γιατί τονίζει ότι πρέπει να τηρηθούν μέτρα για 11 εβδομάδες. "Κρίσιμη η διατήρηση αποστάσεων ακόμη και μετά την άρση των περιορισμών", λέει ο Καθηγητής του LSΕ.