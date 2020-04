Κόσμος

Κορονοϊός: 636 νεκροί σε μια μέρα στην Ιταλία

Το μόνο θετικό νέο στη μαρτυρική Ιταλία, είναι η σημαντική μείωση στον αριθμό των νέων κρουσμάτων.

Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών κορονοϊού στην Ιταλία είναι 132.547 Οι νεκροί έφτασαν τους 16.523 Παράλληλα, 22.837 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 128.948 και είχαν χάσει την ζωή τους 15.887 άνθρωποι ενώ 21.815 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, έχασαν την ζωή τους 636 ασθενείς και καταγράφηκαν 3.599 νέα κρούσματα. 1.022 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

3.898 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 28.976 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 60.313 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Στην Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 51.535 και οι νεκροί 9.202 . Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 17.556 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.108. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 11.588, με 662 νεκρούς.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού συνεχίζει να περιορίζεται αισθητά (717 λιγότερα κρούσματα σε σχέση με χθες), αλλά έχασαν την ζωή τους 111 περισσότεροι άνθρωποι από ότι το προηγούμενο εικοσιτετράωρο.

Τόσο οι εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όσο και στα νοσοκομεία γενικότερα, παρουσιάζουν μείωση. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν, πάντως, ότι οι Ιταλοί πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν με μεγάλη προσοχή τα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης, διότι ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της επιδημίας δεν έχει ξεπεραστεί.