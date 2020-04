Πολιτισμός

Η Κοινωνική Κουζίνα “Ο άλλος άνθρωπος” δηλώνει “παρούσα” παρά τον κορονοϊό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται το σημαντικό έργο της, αν και με διαφορετικές συνθήκες, για λόγους δημόσιας υγείας και αποφυγής εξάπλωσης του ιού.