Κόσμος

Η Φιορίνα Κυρίτση στον ΑΝΤ1 για τον τιτάνιο αγώνα στα νοσοκομεία των ΗΠΑ (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η Ογκολόγος του Νοσοκομείου “Mount Sinai” της Ν. Υόρκης περιγράφει την δραματική μεταβολή στην καθημερινότητα όλων λόγω της πανδημίας.