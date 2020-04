Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 10000 οι θάνατοι στις ΗΠΑ

Δημοτικός σύμβουλος της Νέας Υόρκης αναφέρει την ιδέα "προσωρινών τάφων" σε δημοτικό πάρκο της πόλης...

Οι θάνατοι από τον νέο κορονοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασαν τις 10.000 σήμερα, σύμφωνα με την καταμέτρηση που κάνει το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Από την πανδημία έχουν χάσει τη ζωή τους 10.335 άνθρωποι, από τα συνολικά 347.003 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι ΗΠΑ βρίσκονται πλέον στην τρίτη θέση της λίστας με τους περισσότερους καταγεγραμμένους θανάτους, μετά την Ιταλία (15.877) και την Ισπανία (13.055).

Την ίδια ώρα, η Νέα Υόρκη ενδέχεται να χρειαστεί σύντομα να θάβει προσωρινά τους νεκρούς της πανδημίας του νέου κορονοϊού σε ένα δημοτικό πάρκο, απουσίας επαρκών δυνατοτήτων στα νεκροτομεία, είπε σήμερα δημοτικός σύμβουλος της πόλης.

Την ώρα που ο αριθμός των νεκρών στην αμερικανική μεγαλούπολη, επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ, εκτινάχθηκε τις τελευταίες 10 ημέρες, φθάνοντας σήμερα τους 2.475 νεκρούς, ο Μαρκ Λεβίν, που εκλέγεται στο βόρειο Μανχάταν, έγραψε σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Twitter ότι σύντομα θα γίνονται «προσωρινές ταφές». «Αυτό θα γίνεται πιθανόν χρησιμοποιώντας ένα δημοτικό πάρκο για τις ταφές (ναι, διαβάσατε καλά). Θα ανοιχτούν τάφροι χωρητικότητας 10 φερέτρων» συμπλήρωσε.

Το tweet σύντομα έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των νεοϋορκέζικων ΜΜΕ, αναγκάζοντας τον Λεβίν να προβεί σε «διευκρινίσεις» και να εξηγήσει ότι η χρήση ενός πάρκου δεν αποτελεί παρά μονάχα ένα σχέδιο, «που δεν θα εφαρμοστεί εάν ο αριθμός των νεκρών μειωθεί αρκετά» τις επόμενες ημέρες.

Λίγο νωρίτερα, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο είχε αναφερθεί σε «προσωρινές ταφές». «Δεν βρισκόμαστε ακόμη εκεί. Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες» συμπλήρωσε. Οι νεκροί δεν αυξάνονται μονάχα στα νοσοκομεία, υπογράμμισε ο Λεβίν. Πριν από την κρίση, 20-25 άνθρωποι πέθαιναν καθημερινά στα σπίτια τους στη Νέα Υόρκη. Τώρα, ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε 200-215, σύμφωνα με τον δημοτικό σύμβουλο.