Κορονοϊός: 649 οι νεκροί στην Τουρκία

Αυξάνονται δραματικά τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι στη γειτονική χώρα. Σε νέο διάγγελμα προς το έθνος, προέβη ο τούρκος πρόεδρος...

Άλλοι 75 άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας του κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο στην Τουρκία, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Υγείας, Φαχρετίν Κοτζά.

Από την αρχή της κρίσης του Covid-19 στην Τουρκία οι νεκροί έχουν φτάσει τους 649. Ο Κοτζά ανέφερε επίσης ότι το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 21.400 τεστ εκ των οποίων τα 3.148 ήταν θετικά.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έφτασε τα 30.217. Στην εντατική βρίσκονται 1.415 εκ των οποίων οι 966 είναι διασωληνωμένοι. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι μέχρι σήμερα έγιναν 202.845 τεστ για τον Covid-19.

Σε νέο διάγγελμα προς το έθνος, προέβη σήμερα ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, μετά από υπουργικό συμβούλιο που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης. Μιλώντας από την προεδρική κατοικία στην περιοχή Ταράμπια της Κωνσταντινούπολης, ο τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι απαγορεύεται στο εξής η πώληση μασκών. "Έχουμε αρκετό απόθεμα από μάσκες ώστε να διανεμηθούν δωρεάν σε όλους τους πολίτες μέχρι να λήξει η επιδημία. Ως κράτος, είμαστε αποφασισμένοι να παρέχουμε δωρεάν μάσκες σε όλους τους πολίτες μας" είπε.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η πώληση μασκών απαγορεύεται και θα διατίθενται είτε από το κράτος είτε από τα φαρμακεία δωρεάν. "Οι νομαρχίες μας άρχισαν να διανέμουν δωρεάν μάσκες μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-devlet," είπε. Στο θέμα της κοινωνικής αποστασιοποίησης είπε ότι "θα θέτουμε σε καραντίνα κτίρια, γειτονιές, χωριά, περιοχές ή ακόμα και επαρχίες που είναι επικίνδυνες για τη διασπορά της νόσου." Σχετικά με τη φροντίδα των πολιτών άνω των 65, που υποχρεωτικά μένουν στο σπίτι, είπε ότι το κράτος έχει καλύψει τις βασικές ανάγκες 1.321.000 πολιτών άνω των 65 ή χρόνια ασθενών. Η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες θα συνεχιστεί μέσω διαδικτύου και τηλεόρασης, είπε.

Σχετικά με τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορωνοϊού, ο τούρκος πρόεδρος είπε: "Πρέπει να μειώσουμε στο μέγιστο το ποσοστό διασποράς του του ιού, διασφαλίζοντας ότι όλοι πολίτες μας, εκτός από όσους εργάζονται, μένουν στο σπίτι". Επίσης πρόσθεσε ότι ο αριθμός των διαγωνιστικών εξετάσεων για τον κορoνοϊό ξεπέρασε τις 20.000. Αναφερόμενος στην περίθαλψη στα νοσοκομεία για ασθενείς με κορoνοϊό είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. "Δεν υπάρχει πρόβλημα στα νοσοκομεία μας. Δεν υπάρχει πρόβlημα διάγνωσης ή θεραπευτικής αντιμετώπισης. Και έως τώρα, με το θέλημα του Θεού, δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα σχετικά με την προμήθεια τροφίμων, με το υγειονομικό υλικό και τη δημόσια υγεία."

Ο τούρκος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα μετατραπούν δυο αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης, σε νοσοκομεία 1000 κλινών το καθένα που θα δέχονται μόνο κρούσματα κορονοϊού. Το ένα θα κατασκευαστεί στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου Ατατούρκ στην περιοχή Γεσίλκιοϊ της ευρωπαϊκής πλευράς της Κωνσταντινούπολης και το δεύτερο στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στην περιοχή του Σαντζάκτεπε στην ασιατική πλευρά της πόλης. "Σε 45 ημέρες θα έχουν τελειώσει και θα ανοίξουν για το λαό μας", είπε. "Με τα μέτρα που έχουμε πάρει και με αυτά που θα πάρουμε, θα ξεπεράσουμε την πανδημία, παράλληλα με την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο", υπογράμμισε ο τούρκος πρόεδρος ο οποίος παρατήρησε ότι: "Μετά την πανδημία του κορονοϊού τίποτα στον κόσμο θα είναι το ίδιο".

Αναφερόμενος στην Εκστρατεία Αλληλεγγύης που κήρυξε ο ίδιος πριν λίγες ημέρες για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα βοηθήσουν τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού, ανακοίνωσε ότι έως τώρα έχει συγκεντρωθεί το ποσό των 1,5 δισεκ. τουρκικών λιρών (περίπου 205 εκ. ευρώ). "Κάνουμε προετοιμασίες για να επεκτείνουμε τη βοήθεια σε 2,3 εκατομμύρια νοικοκυριά," είπε.