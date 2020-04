Κόσμος

Κορονοϊός: πάνω από 830 θάνατοι σε ένα 24ωρο στη Γαλλία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο αριθμός των ασθενών που εισήχθη σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ο μικρότερος από την έναρξη της εφαρμογής των μέτρων καραντίνας...

Η επιδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε 8.911 ανθρώπους από τις αρχές Μαρτίου στη Γαλλία, εκ των οποίων 833 το τελευταία 24ωρο, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της χώρας Ολιβιέ Βεράν. Εκ των νέων θανάτων, οι 605 ασθενείς κατέληξαν σε νοσοκομεία, οι υπόλοιποι σε οίκους ευγηρίας ή κέντρα φροντίδας, διευκρίνισε ο υπουργός. Σχετικά με τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, στα νοσοκομεία ανήλθε σε 74.390 από 70.478 την Κυριακή.

Στα γηροκομεία, τα επιβεβαιωμένα ή τα πιθανά κρούσματα ανέρχονται σε 23.620 σήμερα από 22.361 χθες. Το σύνολο των κρουσμάτων (σε νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας) αυξήθηκε σε 98.010 από 92.839. Ο αριθμός των ασθενών που εισήχθη σε μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ο μικρότερος από την έναρξη της εφαρμογής των μέτρων καραντίνας, τη 17η Μαρτίου, με 94 επιπλέον ασθενείς, όμως «βρισκόμαστε στην αρχή της επιδημικής ανόδου», υπογράμμισε ο Βεράν.

Ο Βεράν ανακοίνωσε, επίσης, την έναρξη μιας «τεράστιας επιχείρησης ανίχνευσης» του κορονοϊού στα γηροκομεία και άλλα κέντρα φροντίδας, που έχουν πληγεί σφόδρα καταγράφοντας τουλάχιστον 2.417 θανάτους από την αρχή της επιδημίας.

Ο Γάλλος υπουργός Υγείας κάλεσε τους Γάλλους να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα καραντίνας, των οποίων έκρινε πως «ο αντίκτυπος... είναι ορατός στις περιοχές όπου ο ιός είχε μεγάλη διασπορά». Όμως, τίποτα δεν έχει τελειώσει και «η πίεση είναι ισχυρότερη, τεράστια στα νοσοκομεία και γι αυτόν τον λόγο, επαναλαμβάνω ότι η καραντίνα πρέπει να συνεχιστεί (...). Είναι στιγμή να μείνουμε στα σπίτια μας και να συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια απομόνωσης», επέμεινε.