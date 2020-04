Οικονομία

Έρχεται ένταξη γιατρών και νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά

Συστήνεται ειδική επιτροπή, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

«Η πανδημία του κορονοϊού έχει αναδείξει το εξαιρετικό έργο που επιτελεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ, η επαγγελματική επάρκεια του οποίου όπως και η αυταπάρνησή του στην επιτέλεση του λειτουργήματός του έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχή, έως τώρα, αντιμετώπιση της κρίσης. Ως εκ τούτου, ορθώς η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των λειτουργών της υγείας, όπως το έκτακτο δώρο Πάσχα. Ευελπιστώ ότι αυτό θα είναι η αρχή σειράς ολοκληρωμένων παρεμβάσεων εκ μέρους της Πολιτείας, όπως η συμπερίληψη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα». Τα παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος με αφορμή την απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη σε σχετική ερώτησή του.

Σχετικά με το έκτακτο επίδομα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ο αρμόδιος υφυπουργός αναφέρει ότι «η κυβέρνηση ανταποκρίνεται ήδη στην καθοριστική προσφορά του ΕΣΥ στη διάρκεια της παρούσας κρίσης θεσπίζοντας κατ’ αρχήν έκτακτη ενίσχυση σε όλο το υγειονομικό προσωπικό, που θα καταβληθεί στις αμέσως επόμενες μέρες».

Αναφορικά με το αίτημα για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά ο κ. Σκυλακάκης σημειώνει ότι «συστήνεται Επιτροπή με έργο τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και ειδικότερα: α) τον προσδιορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους, β) τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος και γ) την υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας (...). Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο (...) και να υποβάλλει τελική γνωμοδότηση στους συναρμόδιους Υπουργούς έως 30.06.2020, στην οποία θα ληφθούν υπόψη και οι πρόσφατες εξελίξεις της κρίσης COVID 19, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται το επίδομα στις πραγματικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν. Στη συνέχεια και αφού ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση της Επιτροπής, θα εκδοθεί ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας με την οποία θα προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας».

Τέλος, για τις οφειλές των αναδρομικών στο ιατρικό προσωπικό, στην απάντηση αναφέρεται ότι «προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού, μεταξύ άλλων, προς τους Ιατρούς του ΕΣΥ που ήταν εν ενεργεία κατά το χρονικό διάστημα από 13.11.2014 έως και 31.12.2016, σε εναρμόνιση προς την κρίση της υπ’ αριθμ. 431/2018 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανωτέρω χρηματικό ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των μηνιαίων αποδοχών που θα δικαιούτο να λάβει η εν λόγω κατηγορία προσωπικού με βάση τις ισχύουσες κατά την 31.07.2012 μισθολογικές διατάξεις και των μηνιαίων αποδοχών που πράγματι της κατεβλήθησαν με βάση τις μισθολογικές διατάξεις του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222)».