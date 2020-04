Κόσμος

Στην Εντατική ο Μπόρις Τζόνσον

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Χειροτέρεψε η κατάσταση του Βρετανού πρωθυπουργού, ο οποίος νοσηλεύεται από χθες με έντονα συμπτώματα κορονοϊού.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, που έχει προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, μεταφέρθηκε στην εντατική, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το BBC. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται από την Ντάουνινγκ Στριτ, η κατάσταση του Τζόνσον επιδεινώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας και, κατόπιν συμβουλής της ιατρικής ομάδας που τον παρακολουθεί, μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Σεντ Τόμας του Λονδίνου. Ο βρετανός πρωθυπουργός, που τελούσε σε απομόνωση στη Ντάουνινγκ Στριτ αφότου διαγνώστηκε τον περασμένο μήνα, διακομίστηκε σε νοσοκομείο χθες βράδυ, καθώς συνέχιζε να έχει υψηλό πυρετό και ο γιατρός του πρότεινε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις. Ο Μπόρις Τζόνσον, 55 ετών, έγινε ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δύναμης που ανακοίνωσε πως προσβλήθηκε από τον κορονοϊό, την 27η Μαρτίου. Τέθηκε σε απομόνωση σε διαμέρισμα της πρωθυπουργικής κατοικίας. Την Παρασκευή, ενημέρωσε πως θα συνεχίσει να τελεί σε απομόνωση, καθώς συνέχιζε να έχει υψηλό πυρετό. Ο Μπόρις Τζόνσον ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ να τον αντικαταστήσει στα καθήκοντά του.