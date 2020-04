Life

Ο Χρήστος Σεβαστός σε ένα ξεχωριστό live από το... σπίτι του (βίντεο)

"Έσπασε" τη ρουτίνα της καραντίνας με ένα ξεχωριστό Live ερμηνεύοντας με την κιθάρα του όχι μόνο δικές του επιτυχίες αλλά και άλλων καλλιτεχνών!

Όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες επιλέγουν, εν μέσω γενικής καραντίνας, να διατηρήσουν την επαφή τους με το κοινό, πραγματοποιώντας Live από το σπίτι τους, τα οποία προβάλουν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό αποφάσισε να κάνει και ο ιδιαίτερα ταλαντούχος ανερχόμενος τραγουδιστής Χρήστος Σεβαστός, προκειμένου να "σπάσει" τη ρουτίνα της απομόνωσης και να διασκεδάσει τους θαυμαστές του.

Πραγματοποίησε λοιπόν ένα ξεχωριστό Live ερμηνεύοντας με την κιθάρα του όχι μόνο δικές του μουσικές επιτυχίες αλλά και άλλων καλλιτεχνών. Δίπλα του είχε τον Σπύρο Μεϊδάνη, ο οποίος τον συνόδευσε με το μπουζούκι του.

Τα σχόλια των διαδικτυακών του φίλων έπεφτα "βροχή", με αποτέλεσμα ο αγαπημένος καλλιτέχνης να ετοιμάζει ήδη την επόμενη εμφάνισή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.