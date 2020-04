Πολιτική

Παναγιωτόπουλος-κορονοϊός: αναγκαία η συνεργασία των μελών της ΕΕ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος εκπροσώπησε την Ελληνική Κυβέρνηση στην Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών Αμύνης της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Κύριο αντικείμενο της Άτυπης Συνόδου ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας από το στέλεχος κορωνοϊού “Covid-19” στον αμυντικό-στρατιωτικό τομέα. Οι Υπουργοί Αμύνης της Ε.Ε. αντάλλαξαν απόψεις για τους τρόπους αντιμετώπισης της πανδημίας. Οι κύριοι άξονες της συζητήσεως αφορούσαν στη στρατιωτική συνδρομή στο πλαίσιο της εθνικής αντιμετώπισης της πανδημίας, καθώς και στις συνέπειές της, τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις - αποστολές Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), όσο και σε στρατηγικό επίπεδο γενικότερα.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στη διάθεση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την κάλυψη περιστατικών “Covid-19”, καθώς επίσης στρατιωτικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τη στελέχωση μονάδων του Ε.Σ.Υ., αλλά και εργαστηρίων αναφοράς. Επιπροσθέτως ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του πώς συνδράμουν τα Στρατιωτικά Εργοστάσια στην αντιμετώπιση του νέου στελέχους κορωνοϊού “Covid-19 με την παραγωγή προστατευτικών υλικών, τόσο για τις Ένοπλες Δυνάμεις, όσο και για την κοινωνία.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε επίσης στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ε.Ε., αλλά και με άλλους Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και την υποχρέωση μετουσίωσης των διδαγμάτων που θα ληφθούν από την αντιμετώπιση της πανδημίας, σε στρατηγικές πολιτικές για το μέλλον, μέσω των εργαλείων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μηχανισμών που αναπτύσσονται εντός αυτής στον τομέα της Άμυνας.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη σημασία της ανάπτυξης βελτιωμένων πρακτικών αντιμετώπισης των υβριδικών απειλών (Μεταναστευτικό – Προσφυγικό, Πανδημία, διασπορά ψευδών ειδήσεων), προκειμένου να ενδυναμωθεί η αξιοπιστία της Ε.Ε. και να διαφυλαχθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων, καθώς της και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της.

Στο πλαίσιο αυτής της παρεμβάσεως, ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης τόνισε ιδιαίτερα τη σπουδαιότητα της επιχείρησης “IRINI” για την ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η Ε.Ε. στην ευρύτερη περιοχή. Επισήμανε την ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας στην επιχείρηση, παρά τις γνωστές προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο ανατολικό Αιγαίο και στα χερσαία σύνορά της, σε συνδυασμό μάλιστα με την παρούσα επιδημία.

Ζήτησε τη διάθεση περισσότερων μέσων από τις χώρες - μέλη καθώς, όπως επισήμανε μεταξύ άλλων, διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ε.Ε. συνολικά ως προς τη διεξαγωγή αυτής και παρόμοιων επιχειρήσεων.