Λίβερπουλ: ζήτησε δημόσια συγγνώμη και πληρώνει...

Η Λίβερπουλ πήρε πίσω την απόφασή της να μην πληρώσει υπαλλήλους της δίνοντάς τους υποχρεωτική άδεια, εκμεταλλευόμενη τη σχετική ρύθμιση που πέρασε η κυβέρνηση λόγω του κορονοϊού, ζητώντας παράλληλα «δημόσια συγγνώμη» για την αρχική της στάση.

Με βάση την αρχική απόφαση οι εργαζόμενοι αυτοί θα είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν το 80% του μισθού τους από το κράτος, ενώ οι πρωταθλητές Ευρώπης θα καλύψουν το υπόλοιπο των αποδοχών τους.

Ωστόσο, στο γράμμα που απέστειλε ο διευθύνων σύμβουλος των «ρεντς», Πίτερ Μουρ, ο σύλλογος αφενός ξεκαθαρίζει πως δεν προτίθεται να κάνει χρήση της ρύθμισης - αλλά θα προσπαθήσει να βρει εναλλακτικούς τρόπους - αφετέρου ζητά συγγνώμη από τους οπαδούς καθώς «... η Λίβερπουλ αναγνωρίζει το μεγάλο αριθμό του προσωπικού και των απλών εργαζομένων που ακατάπαυστα δίνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου ο σύλλογος να συνεχίζει να λειτουργεί στα υψηλότερα στάνταρ».