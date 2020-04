Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Σήμερα Τρίτη 7 Απριλίου και ο Άρης από τον Υδροχόο σχηματίζει με ακρίβεια μια όψη τετραγώνου με τον Ουρανό στον Ταύρο για να δημιουργήσει πολλά νεύρα και αντιδράσεις.

Και δε μιλάω θεωρητικά ή σε ψυχολογικό επίπεδο. Όταν μιλάμε γι’ αυτούς τους δύο πλανήτες μιλάμε για γεγονότα που τα βλέπεις, τα ακούς και γενικότερα τα αντιλαμβάνεσαι με τις αισθήσεις σου! Αν λάβουμε υπόψιν ότι όλος αυτός ο ασυνήθιστος για όλους περιορισμός που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα έχει επηρεάσει πολύ το νευρικό μας σύστημα και έχει ερεθίσει τα φιλελεύθερα αντανακλαστικά μεγάλης μερίδας κόσμου είναι πιθανό να δούμε τις φωνές όλων αυτών να δυναμώνουν και τις αντιδράσεις απέναντι στα μέτρα να πληθαίνουν. Επειδή όμως μια απ’ τις κλασσικές επιδράσεις της συγκεκριμένης όψης είναι να χύνουμε την καρδάρα με το γάλα τη στιγμή που την έχουμε γεμίσει και όλος ο κόπος μας να πηγαίνει χαμένος, εγώ θα προτείνω σε όλους λίγο υπομονή, γιατί άντε να την ξαναγεμίσουμε...

ΚΡΙΟΣ: Το τετράγωνο του κυβερνήτη σου, του Άρη, με τον Ουρανό μπορεί να φέρει κάποιες συγκρούσεις με άτομα που ανήκουν στο φιλικό σου κύκλο ή με τα οποία μέχρι τώρα ανήκετε στο ίδιο στρατόπεδο. Κάποιες οικονομικές ή ιδεολογικές διαφορές ή ακόμα η άρνηση της άλλης πλευράς να σου προσφέρει τη βοήθεια της μπορεί να αποτελέσουν τις πιθανές αιτίες που θα τις προκαλέσουν. Από την άλλη μια ερωτική ιστορία δέχεται υπόγεια πυρά ή έχει μέσα της συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούνται, αλλά οι αποκαλύψεις έρχονται.?

ΤΑΥΡΟΣ: Με τον Ουρανό η ζωή αλλάζει, οι σχέσεις αλλάζουν, όλα αλλάζουν... Και κάτι τέτοιες αλλαγές είναι ακόμα πιθανότερο να συμβούν τώρα που τον πυροδοτεί ο Άρης απ' τον Υδροχόο. Ίσως οι αλλαγές δεν είναι εύκολες είτε λόγω συνθηκών, είτε λόγω ευθυνών που μπορεί να εμπεριέχουν. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα είναι και δυσάρεστες απαραιτήτως. Έτσι πιθανή είναι και η έλευση ενός απογόνου, όσο βέβαια και μια σχέση ή μια συνεργασία που θα επηρεάσει καθοριστικά τις εξελίξεις στη ζωή σου.?

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η αναβολή της εκδίκασης ενός νομικού ζητήματος ή ένας νέος νόμος που μπορεί να θεσπίζεται αυτές εδώ τις μέρες είναι πιθανό να προκαλούν ανατροπές στα πράγματα σε σχέση με το πως τα σχεδίαζες και δημιουργούν εκπλήξεις, “ευχάριστες ή δυσάρεστες” όπως έλεγε κι ο Θοδωρής Δρακάκης... Από την άλλη, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ενεργοποιούνται και τα ερωτικά σου, ακόμα κι αν βρίσκεσαι σε μια σχέση που έχει βαλτώσει, ίσως επειδή φιλοσοφείτε διαφορετικά κάποια πράγματα και δεν τα αφήνετε να χαλάνε το κλίμα μεταξύ σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Άρης βρίσκεται σε τετράγωνο με τον Ουρανό και αυτό σου δίνει ανεξέλεγκτα ποσά ενέργειας που μπορεί να εκφράζονται με νεύρα, με ατυχήματα λόγω απροσεξίας, με υπερδραστηριοποίηση, με υπερένταση και πολλά άλλα "υπέρ-...". Κάποιες επιλογές σου είναι ικανές να σε κάνουν να ψάχνεις να αλλάξεις χώρα, και το λέω και με την κυριολεκτική έννοια. Από την άλλη ο έρωτας είναι παθιασμένος και έρχεται ουρανοκατέβατος, ενώ ακόμα και οι συγκρούσεις στη σχέση σου λειτουργούν αφροδισιακά.





ΛΕΩΝ: Από τα πράγματα που μπορεί να δώσει σε σένα το τετράγωνο του Άρη με τον Ουρανό είναι μια “ουρανοκατέβατη” γνωριμία ή μια ανέλπιστη επαγγελματική πρόταση. Από την άλλη, μια σχέση (ή ένας γάμος) τίθενται υπό το τεστ μιας όψης ικανής είτε να αλλάξει τους όρους της είτε ακόμα και να την αποτελειώσει, για πολλούς και διάφορους λόγους. Τέλος, διαφορές μπορεί να προκύψουν και σε οικογενειακές υποθέσεις ή σε θέματα που σχετίζονται με κάποιο ακίνητο και μπορεί να εξωθήσουν τα πράγματα στα άκρα.?

ΠΑΡΘΕΝΟΣ:Κάποιες επαφές σήμερα γίνονται πάνω στην κόψη του ξυραφιού, αφού κυρίως σε επίπεδο επαγγελματικών συναλλαγών ή διευθέτησης διαφόρων υποχρεώσεων συμβαίνουν πράγματα που όχι απλά κλονίζουν το νευρικό σου σύστημα, αλλά σε οδηγούν σε εκρήξεις με αλόγιστα θύματα. Ίσως δείξεις ένα άλλο πρόσωπο, μόνο που αν αφεθείς σε αυτή τη ροπή θα ξεστομίσεις πράγματα για τα οποία θα μετανιώσεις,είτε το παραδεχθείς ποτέ, είτε όχι.

ΖΥΓΟΣ: Στην αστρολογία δεν υπάρχει καλό και κακό. Έτσι μια δύσκολη όψη μπορεί να φέρει ανέλπιστα θετικά αποτελέσματα. Στην προκειμένη το τετράγωνο του Άρη με τον Ουρανό μπορεί με μικρό ρίσκο να σου δώσει μεγάλα κέρδη, αλλά μπορεί να βγάλει και τον πιο άπληστο και ριψοκίνδυνο εαυτό σου. Σύνεση ξέρεις τι θα πει; Αυτό χρειάζεται να θυμάσαι σήμερα. Συγκράτησε κάθε ροπή σου σε υπερβολικές αντιδράσεις, γιατί είναι μια μέρα "όλα ή τίποτα".

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Για να είμαστε ειλικρινείς και να ακριβολογούμε ένας απλοϊκός αστρολογικά τρόπος για να ερμηνευτεί αυτό το τετράγωνο του παραδοσιακού σου κυβερνήτη, του Άρη, με τον Ουρανό είναι ότι συμβαίνουν πράγματα στο οικογενειακό πλαίσιο που σε αναγκάζουν να εκδηλώνεις πλευρές του χαρακτήρα σου που μπορεί να αγνοείς κι εσύ ο ίδιος ότι τις έχεις. Από την άλλη είναι πιθανό να προκύψουν συγκρούσεις με άτομα του οικογενειακού και ευρύτερα συγγενικού σου περιβάλλοντος που θα σε βγάλουν από τα ρούχα σου μεταφορικά, αλλά και κυριολεκτικά, γιατί κάποιες φορές και οι συγκρούσεις έχουν τα καλά τους...

ΤΟΞΟΤΗΣ: Κάποια ξαφνικά προβλήματα, ενδεχομένως και υγείας, ή κάποιες αναβολές με πραγματικές ή ψεύτικες δικαιολογίες από την πλευρά άλλων ανθρώπων που μπορούν να επηρεάσουν τις ισορροπίες στην καθημερινότητα σου, σου δημιουργούν έναν εκνευρισμό, έναν πανικό και μια ανυπομονησία να προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες ή κάποιες συζητήσεις. Προσπάθησε να βάλεις προτεραιότητες και να κινηθείς πάνω σε ένα ευέλικτο πλάνο, υποκρινόμενος ότι δεν επηρεάζεσαι από τις ανατροπές της διαδρομής.?

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ένας Θεός ξέρει ποιος κατατρεγμένος θα βρεθεί πάλι στο δρόμο σου και θα ζητήσει τη βοήθεια σου είτε ψυχολογικά, είτε υλικά. Πάντως στην προκειμένη τα δανεικά είναι... αγύριστα.? Απρόβλεπτα είναι και τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν, επομένως αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι κάπως πρέπει να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του τετραγώνου Άρη/Ουρανού, ίσως τελικά να είναι και καλύτερο το να κάνεις την καλή την πράξη κι ας ξέρεις ότι μπορεί να αποτελέσει αγκάθι σε μια φιλία.?

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ο Άρης από το ζώδιο σου πιάνει σε όψη τετραγώνου τον Ουρανό στον Ταύρο και ο εγωισμός σου ή ο θυμός που μπορεί να κουβαλάς βγαίνουν στην επιφάνεια με τρόπο που ξεφεύγει του ελέγχου σου. Ίσως η υπομονή σου κάπου εδώ εξαντλείται και δεν υπολογίζεις ούτε θέσεις, ούτε γάμους, ούτε “πρέπει” και αντιδράς, γιατί πιστεύεις πως έτσι και μόνο έτσι θα μπορέσεις να ανοίξεις τους δρόμους που χρειάζεσαι για να δημιουργήσεις την πραγματικότητα που θέλεις.?

ΙΧΘΥΣ: “Το να κρύβεις την αλήθεια είναι σαν να κρύβεις χρυσό”. Δεν το λέω εγώ, αλλά ο Πυθαγόρας και όσο να ‘ναι τα έχει τα δίκια του. Ο Άρης από το Υδροχόο έρχεται για να σε βάλει σε μια διαδικασία να φέρεις στην επιφάνεια κάποια μυστικά. Τώρα δε, που θα βρίσκεται σε τετράγωνο με τον Ουρανό στον Ταύρο υπόσχεται να μοιράσει και εγκεφαλικά, αφού ίσως δεν προλαβαίνεις να τα αποκαλύψεις οικειοθελώς και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές...

