Κορονοϊός: 1150 θάνατοι σε ένα 24ώρο στις ΗΠΑ

Ξεπέρασαν τους 10.000 οι νεκροί από επιπλοκές του κορονοϊού στις ΗΠΑ. Αλματώδης αύξηση και στα κρούσματα.

Οι ΗΠΑ, όπου ο απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού ξεπέρασε τους 10.000 νεκρούς, κατέγραψαν επιπλέον 1.150 θανάτους μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με δεδομένα του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως το βράδυ της Δευτέρας.

Η χώρα καταγράφει επισήμως πάνω από 366.000 κρούσματα μόλυνσης (αυξήθηκαν κατά σχεδόν 30.000 το προηγούμενο 24ωρο) και θρηνεί 10.783 θύματα, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του ιδρύματος, που ανανεώνεται συνεχώς.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα του κόσμου που μετράει, μακράν, τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Ο αριθμός των νεκρών από την ασθένεια COVID-19 αυξάνεται στη χώρα τις τελευταίες ημέρες κατά 1.000 και πλέον νεκρούς κάθε εικοσιτετράωρο και πλησιάζει σταδιακά τους δύο χειρότερους απολογισμούς παγκοσμίως, αυτούς στην Ιταλία (16.523 νεκροί) και στην Ισπανία (13.005).