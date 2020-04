Οικονομία

“Κορονο-ομόλογα”: υπέρ ο Γκουρία, κατά ο Σόιμπλε

Θερμός υποστηρικτής, υπό όρους, ο ΓΓ του ΟΟΣΑ, ενώ ο πρόεδρος της γερμανικής Βουλής στέλνει μήνυμα ενόψει της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup.

«Απολύτως υπέρ» της έκδοσης «κορονο-ομολόγων», τα οποία όμως θα συνδέονται με πολιτικούς όρους, δηλώνει ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) Άνχελ Γκουρία.

«Η κοινή ανάληψη κινδύνου είναι το επόμενο απαραίτητο βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η κρίση του κορονοϊού έφερε τα ευρωπαϊκά κράτη αντιμέτωπα με το ερώτημα αν είναι έτοιμα για περισσότερη Ευρώπη», δηλώνει ο κ. Γκουρία στην Suddeutsche Zeitung (έκδοση Τρίτης), επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι θα το θεωρούσε λογικό εάν αυτή η μορφή βοήθειας συνδεόταν με πολιτικούς όρους.

Ερωτηθείς για τον κίνδυνο διάλυσης της Ευρωζώνης σε περίπτωση διαφωνίας των κρατών - μελών στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ δεν αναμένει ότι τα πράγματα θα είναι τόσο δραματικά. «Ένα δημοσιονομικό εργαλείο δεν πρέπει να είναι ιδεολογικό θέμα. Πρέπει κανείς να δει αυτά τα ομόλογα ρεαλιστικά, ως χρήσιμο, ισχυρό και αποτελεσματικό μέσο κοινής ανάληψης κινδύνου. Αν λειτουργήσει, θα εξοικονομήσει χρήματα. Αν δεν λειτουργήσει, θα πρέπει να βελτιωθεί», δηλώνει ο κ. Γκουρία και επισημαίνει ότι τα κράτη που είναι επιφυλακτικά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι προς το συμφέρον τους να είναι σταθερές και ευημερούσες όλες οι χώρες της Ευρωζώνης. «Μετά θα αγοράζουν περισσότερο – και από την Γερμανία. Η Γερμανία κερδίζει πολλά δανείζοντας στους άλλους λίγη από την φερεγγυότητά της. Και το μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο ότι η Ευρώπη είναι ισχυρή», κρίνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ.

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Γκουρία τάσσεται ακόμη υπέρ ενός σύγχρονου «New Deal» προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού, διευκρινίζοντας μεν ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο άσχημη όσο το 1929, αλλά τονίζοντας ότι «χρειαζόμαστε όραμα για την ανοικοδόμηση και αυτό το παρέχει ένα New Deal». Ο ιός πρέπει να καταπολεμηθεί «με όλα τα διαθέσιμα μέσα, αλλά ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις πρέπει να προστατεύσουν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις και σε πολλές χώρες η συρρίκνωση της οικονομίας φτάνει το 40%», προσθέτει ο 'Ανχελ Γκουρία στην SZ.

“Nein” από τον Σόιμπλε στα «κορονο-ομόλογα»

Τις εισηγήσεις για έκδοση ευρωπαϊκών «κορονο-ομολόγων» απορρίπτει εκ νέου ο Πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και πρώην υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ενώ χαιρετίζει τις αποφάσεις σχετικά με την χαλάρωση των όρων για το χρέος. Εκφράζει ταυτόχρονα την πεποίθηση ότι το αποψινό Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταλήξει σε συμφωνία για τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας.

«Βλέπω το Συμβούλιο με βεβαιότητα», δηλώνει ο κ. Σόιμπλε στην εφημερίδα Die Welt (στο φύλλο της Τρίτης 7ης Απριλίου) και τονίζει ότι η πρόταση για κοινά ευρωπαϊκά ομόλογα αποτελεί ήδη ξεπερασμένη ιδέα. «Έχουμε ήδη αφήσει πίσω μας αυτή την συζήτηση. Πρέπει τώρα να εργαστούμε με τα εργαλεία που διαθέτουμε και τα οποία λειτουργούν πολύ ταχύτερα, αντί να αντιπαρατιθέμεθα για νέα εργαλεία, για τα οποία θα έπρεπε να προσαρμόσουμε τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες, κάτι που δεν γίνεται γρήγορα», τονίζει ο Πρόεδρος της Bundestag και χαρακτηρίζει «απερισκεψία» την έκδοση ευρωομολόγων. «Ακόμη και σε περιόδους κρίσης, πρέπει να αποφεύγουμε τα λάθη σε ό,τι αφορά την πολιτική ρυθμίσεων, να κάνουμε το σωστό. Η δράση και η ευθύνη πάνε μαζί. Αυτό είναι το συνετό και δεν πρέπει να το παρακάμψουμε σε αυτή την τρομακτική κρίση», συνεχίζει, για να τονίσει ότι η Ευρώπη «δεν πρέπει να παρασυρθεί σε μια διαμάχη του παρελθόντος».

Ο κ. Σόιμπλε εκφράζει πάντως ικανοποίηση για τη χαλάρωση των κριτηρίων της ευρωζώνης για το χρέος. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ορθώς έκανε χρήση των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη», κρίνει και προτείνει ακόμη περισσότερα μέτρα στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των κρατών - μελών. «Αν απαιτούνται περισσότερα κεφάλαια για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τότε θα πρέπει να αποφασίσουν σχετικά τα κράτη - μέλη. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαν τα κράτη να αυξήσουν το ποσό των εγγυήσεων του ΕΜΣ και να χαλαρώσουν τις προϋποθέσεις. Πρέπει να γίνει οτιδήποτε είναι σκόπιμο», δηλώνει ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και κάνει ακόμη λόγο για επέκταση των περιθωρίων ελιγμών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και προσαρμογή του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδιασμού. «Τις επόμενες ημέρες πρέπει να μιλήσουμε για νέες προτεραιότητες στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου ενός μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού σχεδιασμού», εξηγεί. «Πιθανόν να πρέπει να διευρύνουμε τα περιθώρια ελιγμών στον προϋπολογισμό. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν στο υπάρχον σύστημα», διευκρινίζει. Απορρίπτει την πρόταση του γάλλου υπουργού Οικονομικών Μπρουνό Λε Μερ να δημιουργηθεί έκτακτο ταμείο, διάρκειας πέντε ή δέκα ετών. «Θα ήταν πιο εύκολο και σκόπιμο να διευρύνουμε τα σχετικά ταμεία του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Γιατί να δημιουργήσουμε νέα έκτακτα ταμεία;», διερωτάται ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.