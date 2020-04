Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Ο πλανήτης χρειάζεται 6 επιπλέον εκατομμύρια γιατρούς και νοσοκόμους

Στους επαγγελματίες υγείας που είναι απαραίτητοι για την επιβίωση του παγκόσμιου πληθυσμού αναφέρεται έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί σήμερα ότι ο πλανήτης χρειάζεται σχεδόν 6 εκατομμύρια επιπλέον επαγγελματίες νοσοκόμες και νοσοκόμους.

Σε έκθεσή τους για την επάρκεια της προσφοράς νοσηλευτών και νοσηλευτριών σε παγκόσμιο επίπεδο, η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ, η διεθνής εκστρατεία Nursing Now και το Διεθνές Συμβούλιο Νοσοκόμων (ΔΣΝ) τονίζουν τον κρίσιμο ρόλο των επαγγελματιών νοσοκόμων, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό υγειονομικό προσωπικό.

«Οι νοσοκόμες και οι νοσοκόμοι είναι η σπονδυλική στήλη των συστημάτων υγείας», υπογραμμίζει ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Σήμερα πολλές νοσοκόμες και πολλοί νοσοκόμοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στο μέτωπο της μάχης εναντίον της ασθένειας COVID-19», θυμίζει.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των επαγγελματιών νοσηλευτριών και νοσηλευτών σήμερα ανέρχεται σε περίπου 28 εκατομμύρια παγκοσμίως. Μεταξύ του 2014 και του 2018, αυξήθηκε κατά 4,7 εκατομμύρια, αλλά «εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα 5,9 εκατομμυρίων νοσοκόμων», με τις πιο κραυγαλέες ελλείψεις να εντοπίζονται στις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, της νοτιοανατολικής Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής.

Οι τρεις οργανώσεις προτρέπουν τις κυβερνήσεις να εντοπίσουν τις πιο επείγουσες ανάγκες και να μετατρέψουν σε προτεραιότητα τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην πρόσληψη και στην πλαισίωση των υπηρεσιών υγείας με επαγγελματίες νοσηλεύτριες και νοσηλευτές.

Ο επικεφαλής του ΔΣΝ Χάουαρντ Κάτον υπογραμμίζει ότι τα ποσοστά μολύνσεων, ιατρικών λαθών και θνησιμότητας είναι «υψηλότερα όταν υπάρχουν υπερβολικά λίγες νοσοκόμες».

Η Μέρι Ουάτκινς, εκ των συγγραφέων της έκθεσης, εκφράζει ανησυχία διότι οι πλουσιότερες χώρες δεν εκπαιδεύουν επαρκή αριθμό νοσοκόμων, εξαρτώνται κατά συνέπεια από τη μετανάστευση επαγγελματιών και επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο τις ελλείψεις στις χώρες καταγωγής τους.

«Το 80% των επαγγελματιών νοσοκόμων στον κόσμο σήμερα εξυπηρετεί το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού», υπολογίζει.

Αναφερόμενη στην πανδημία του κορονοϊού, η Ουάτκινς απευθύνει έκκληση να εξετάζονται οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές, καθώς κατά εκτιμήσεις τα ποσοστά μόλυνσης στις τάξεις τους φθάνουν το 9% στην Ιταλία και ως το 14% στην Ισπανία.

«Έχουμε πολύ υψηλή αναλογία εργαζομένων του υγειονομικού προσωπικού που δεν πάνε να εργαστούν, διότι φοβούνται πως θα μολυνθούν» χωρίς να έχουν τρόπο να το εξακριβώσουν, στηλίτευσε. Αδυνατούν να επιβεβαιώσουν αν είναι άρρωστοι, αν ανέρρωσαν, ή αν είναι σε θέση να επιτελέσουν το έργο τους, εξήγησε.