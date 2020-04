Οικονομία

Λύση στην κρίση του κορονοϊού αναζητείται στο Eurogroup

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συμβιβασμό στις ήδη υπάρχουσες διαφωνίες αναζητείται μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την αναζήτηση ενός συμβιβασμού σχετικά με το ευρωπαϊκό πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του μεγάλου οικονομικού αντίκτυπου του κορονοϊού θα επιδιώξει το Eurogroup που θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα. Μετά την απόρριψη από τη Γερμανία και την Ολλανδία της πρότασης εννιά χωρών της Ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, για την έκδοση κορονο-ομολόγων, ο συμβιβασμός αναζητείται στην αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από υφιστάμενους θεσμούς - τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Η χρηματοδότηση από τους θεσμούς αυτούς στις χώρες - μέλη θα γίνει με πολύ χαμηλό κόστος, καθώς μπορούν να αντλούν φθηνά κεφάλαια από τις αγορές λόγω του υψηλού αξιόχρεου που έχουν (ΑΑΑ).

Σε τηλεδιάσκεψη που είχαν χθες, ενόψει του σημερινού Eurogroup οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ και της ευρωομάδας Μάριο Σεντένο εξέτασαν την πρόοδο που σημειώθηκε στην οικονομική απάντηση της ΕΕ στην κρίση του κορονοϊού και διαβεβαίωσαν ότι η ΕΕ θα προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού.

«Υπάρχει μεγάλο περιθώριο αλληλεγγύης εντός των υφιστάμενων μέσων και των θεσμικών οργάνων, πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτά τα εργαλεία και να παραμείνουμε ανοιχτοί για να κάνουμε περισσότερα. Ένα ισχυρό πακέτο είναι σε εξέλιξη. Ο στόχος μας είναι σαφής: θα προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας» τονίζεται σε ανακοίνωση που εξεδόθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Επισημαίνεται ακόμα πως ο προϋπολογισμός της ΕΕ, η Ενιαία Αγορά και τα άνευ προηγουμένου επίπεδα επενδύσεων, ιδίως των πράσινων και των ψηφιακών, αποτελούν μέρος της απάντησης και σημειώνεται: «Την επομένη ημέρα της κρίσης του κορονοϊού, η οικονομική ανάκαμψη σε όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη και ισχυρότερη. Η απάντηση της ΕΕ θα βοηθήσει να προετοιμαστεί το έδαφος προς αυτή την κατεύθυνση».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Σαρλ Μισέλ, Σαρλ Μισέλ, Κριστίν Λαγκάρντ και Μάριο Σεντένο καλούν όλα τα μέλη του Eurogroup «να εξετάσουν όλα τα δυνατά μέσα με επινοητικό και εποικοδομητικό τρόπο».