Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: έρχεται πακέτο μέτρων για ανέργους (βίντεο)

Τι είπε για τους μακροχρόνια ανέργους, τους εποχικούς υπαλλήλους, τον τουρισμό και τη μείωση ενοικίου για πληττόμενες επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους.

Για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού, μίλησε το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο υφυπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ατέλειες που πρέπει να εξεταστούν.

Ο ίδιος τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να κρατήσει αποθέματα ώστε να υπάρξει μια επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την κρίση, σχολιάζοντας την κριτική που δέχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

“Δεν γνωρίζουμε το σημείο εξόδου από την κρίση και δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις στον τουρισμό. Μπορεί να έχουμε ελάχιστον τουρισμό το καλοκαίρι. Πρέπει να κρατήσουμε αποθέματα” είπε χαρακτηριστικά. “Πρέπει να είμαστε κρατημένοι για την επανεκκίνηση” πρόσθεσε.

Ο κ. Σκυλακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει πακέτο για τους μακροχρόνια ανέργους και επιμέρους πακέτα για τους εργαζόμενους στον πρωτογενή τομέα που πλήττονται από αυτήν την κρίση, που “ήρθε από τον ουρανό” όπως είπε.

“Πρέπει να δούμε τις συνέπειες στον τουρισμό για να αποφασίσουμε για τους εποχικούς υπαλλήλους” σημείωσε και έκανε γνωστό ότι ξεκινά σύστημα από την ΑΑΔΕ για άμεση επικοινωνία όσων πλήττονται και δεν έχουν κλειδάριθμο. Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κλείσουν ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω email.

Για το Δώρο Πάσχα σε εργαζόμενους στα νοσοκομεία τόνισε ότι θα φορολογηθεί κανονικά σαν μισθός, ενώ δήλωσε ότι τα αναδρομικά θα κατατεθούν κανονικά στους συνταξιούχους.

Σχετικά με τη μείωση ενοικίου για πληττόμενες επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους, που ανακοίνωσε χθες ο Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, τόνισε ότι το βάρος πρέπει να μοιραστεί και για τους ιδιοκτήτες. “Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις, θα συζητηθούν” σημείωσε, ενώ δεν απέκλεισε το μέτρο αυτό να επεκταθεί και στο φοιτητικό ενοίκιο.΄