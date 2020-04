Κόσμος

Ανησυχία για τον Μπόρις Τζόνσον

Στην Εντατική νοσηλεύεται από χθες ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Μονοπωλεί το ενδιαφέρον του Τύπου της χώρας. Τι λέει γιατρός για την κατάστασή του.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Saint Thomas νοσηλεύεται από το βράδυ της Δευτέρας ο Μπόρις Τζόνσον, με την κατάσταση της υγείας του να προκαλεί ανησυχία, αλλά και σενάρια.

«Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του Μπόρις Τζόνσον», δήλωσαν το πρωί δύο πηγές προσκείμενες στον Βρετανό πρωθυπουργό.

Ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο δέκα περίπου μέρες αφού διαγνώστηκε με κορονοϊο, για προληπτικούς λόγους, όπως ανακοινώθηκε. Χθες ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε.

Σενάρια ότι είναι διασωληνωμένος κυκλοφορούν στον Τύπο, ωστόσο δεν επιβεβαιώνονται. Γιατρός του NHS, που έκανε δηλώσεις στο Sky News, τις οποίες δημοσιεύει το Associated Press, δήλωσε ότι «μπορεί να μπήκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, όμως μπήκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας επειδή ανησύχησαν πραγματικά για την κατάσταση της υγείας του».

Τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου

Η εισαγωγή του πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας το βράδυ της Δευτέρας, με σύσταση της ομάδας των γιατρών που τον παρακολουθεί, μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα του Τύπου.

«Ο πρωθυπουργός στην εντατική» είναι ο τίτλος της εφημερίδας The Times, που γράφει ότι χορηγήθηκε στον πρωθυπουργό οξυγόνο εξαιτίας δυσχέρειας στην αναπνοή και ότι ο υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ αναλαμβάνει την ευθύνη του «πολεμικού συμβουλίου» για τον κορονοϊό. Επικαλείται πληροφορίες γιατρού από το νοσοκομείο St. Thomas, όπου νοσηλεύεται ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον οποίο ως αργά το βράδυ της Δευτέρας δεν είχε διασωληνωθεί, ενώ του χορηγήθηκαν τέσσερα λίτρα οξυγόνου με μάσκα, αρκετά λιγότερα από την ποσότητα που χορηγείται στις ΜΕΘ. Η εφημερίδα δημοσιεύει επίσης αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου που χαρακτηρίζει την ανακοίνωση της επιδείνωσης της κατάστασης του Μπόρις Τζόνσον «σοκαριστική» στιγμή.

Η Daily Telegraph με τίτλο «Ο Τζόνσον στην εντατική» αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ μετά την επιδείνωση των συμπτωμάτων, για την περίπτωση που χρειαστεί αναπνευστική υποστήριξη, ενώ δημοσιεύει δηλώσεις του Ντόμινικ Ράαμπ, που αναπληρώνει τον πρωθυπουργό κατά την ανάρρωσή του. Αναφέρεται στις ευχές για ανάρρωση στον πρωθυπουργό από το υπουργικό του συμβούλιο αλλά και πολιτικούς του αντιπάλους, όπως και στην ενημέρωση της βασίλισσας Ελισάβετ για την κατάσταση της υγείας του πρωθυπουργού.

Η Daily Mail με τίτλο «Ο χτυπημένος (από τον κορονοϊό) Μπόρις μεταφέρθηκε στην εντατική» χαρακτηρίζει «δραματική» την επιδείνωση της υγείας του πρωθυπουργού, «σοκαριστική» την αποκάλυψη και τον Ντόμινικ Ράαμπ αντικαταστάτη του για όσο διαρκεί «η κρίση».

Οι Financial Times γράφουν ότι ο Τζόνσον «μεταφέρθηκε στην εντατική καθώς επιδεινώθηκαν τα επίμονα συμπτώματα» και ότι ο πρωθυπουργός όπως αναγνωρίζουν οι υπηρεσίες του δεν κρατάει αυτή τη στιγμή τα ηνία της κυβέρνησης.

Η Daily Mirror με τίτλο «Ο άρρωστος Μπόρις αντιμέτωπος με τον αγώνα για τη ζωή» αναφέρεται στις ανησυχίες ότι ο πρωθυπουργός έχει πνευμονία, καθώς επιδεινώθηκαν τα συμπτώματα.

Η εφημερίδα Independent αναφέρει ότι τα νέα για την επιδείνωση της υγείας του πρωθυπουργού συνέπεσαν με τη δήλωση του Ράαμπ ότι δεν είχε επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό για 48 ώρες. Στον τίτλο της γράφει «Ο πρωθυπουργός στην εντατική» και επισημαίνει στον υπότιτλο ότι ο υπουργός Εξωτερικών αναλαμβάνει τον συντονισμό της κυβέρνησης.

Ο Guardian έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Ο Τζόνσον στην εντατική μετά την επιδείνωση των συμπτωμάτων του ιού». Δημοσιεύει μεταξύ άλλων δηλώσεις του καθηγητή του UCL Ντέρεκ Χιλ, ο οποίος σημειώνει πως «κατανοούμε ότι ο πρωθυπουργός δέχεται υποστήριξη της αναπνευστικής του λειτουργίας με μια μέθοδο που ονομάζεται Συνεχής θετική πίεση των αεραγωγών (Continuous positive airway pressure, CPAP), η οποία χρησιμοποιείται πιο συχνά στην θεραπεία της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας». Σύμφωνα με τον καθηγητή, η εμπειρία από την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες «έχει δείξει ότι η CPAP μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ασθενείς με COVID-19, τουλάχιστον αρχικά», ωστόσο «πολλοί ασθενείς» τελικά «χρειάζονται διασωλήνωση».

Η Sun με τίτλο «Ο Μπόρις στην εντατική» γράφει ότι επισπεύστηκε η εισαγωγή του το βράδυ της Δευτέρας μετά την επιδείνωση των συμπτωμάτων.