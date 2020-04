Κοινωνία

Ανήλικοι διέρρηξαν φαρμακείο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νέο χτύπημα στην ίδια περιοχή. Το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της διάρρηξης.

Κλοπή σε φαρμακείο στην Καλλιθέα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, το ένατο που καταγράφεται στην περιοχή από το Μάρτιο.

Αυτήν τη φορά οι δράστες καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας.

Πέντε ανήλικοι καταγράφηκαν να στραβώνουν τα ρολά του φαρμακείου, να βουτούν το καπάκι από παρακείμενο φρεάτιο και με αυτό σπάνε την τζαμαρία.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του φαρμακείου, της άρπαξαν τα χρήματα που είχε στο ταμείο, καθώς και χαρτιά από συνταγές.

Σήμερα τα ξημερώματα αναφέρθηκε και νέα διάρρηξη φαρμακείου στην Καλλιθέα, ενώ οι ιδιοκτήτες τους παρατηρούν ότι πρόκειται για τους ίδιους δράστες, βάσει των εικόνων από τις κάμερες ασφαλείας.