Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: χάπι δίνει ελπίδες για αντιμετώπιση της πανδημίας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πρόκειται για ένα φάρμακο, το οποίο φαίνεται ότι έχει μεγάλες δυνατότητες να θεραπεύσει ασθενείς με Covid-19 και όχι μόνο...

Επιστήμονες στις ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ανέπτυξαν ένα νέο ευρέος φάσματος αντιικό φάρμακο σε μορφή χαπιού, με την προσωρινή ονομασία EIDD-2801, το οποίο μπορεί να μειώσει τη σοβαρή βλάβη που προκαλεί στους πνεύμονες η νόσος Covid-19. Το φάρμακο, που δοκιμάστηκε σε καλλιέργειες ανθρωπίνων κυττάρων πνευμόνων και σε πειραματόζωα (ποντίκια), υπήρξε αποτελεσματικό στο να αποτρέψει τη σοβαρή πνευμονία και τον θάνατο.

Το φάρμακο -ένα από τα πολλά που δοκιμάζονται διεθνώς- ανακαλύφθηκε στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Φαρμάκων Έμορι (EIDD) των ΗΠΑ και οι ερευνητές, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Science Translational Medicine», σχεδιάζουν να αρχίσουν σύντομα- εντός της άνοιξης- κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, παραλείποντας το σύνηθες ενδιάμεσο στάδιο της δοκιμής σε μεγάλα ζώα (πιθήκους ή μαϊμούδες), λόγω της επείγουσας κατάστασης που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Οι δημιουργοί του αισιοδοξούν ότι το φάρμακο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου.

«Αυτό το νέο φάρμακο όχι μόνο έχει μεγάλες δυνατότητες να θεραπεύσει ασθενείς με Covid-19, αλλά επίσης φαίνεται αποτελεσματικό για τη θεραπεία και άλλων σοβαρών λοιμώξεων από κορονοϊούς», όπως οι ιοί που προκάλεσαν τις νόσους SARS και MERS, δήλωσε ο καθηγητής επιδημιολογίας Ραλφ Μπάρικ της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Β.Καρολίνα.

Όταν το φάρμακο χρησιμοποιήθηκε προφυλακτικά στα τρωκτικά, απέτρεψε τη σοβαρή βλάβη των πνευμόνων, ενώ όταν χορηγήθηκε 12 έως 24 ώρες μετά τη λοίμωξη με Covid-19, μείωσε επίσης το ιικό φορτίο και την πνευμονική βλάβη. Το «παράθυρο ευκαιρίας» για τη χορήγησή του αναμένεται να είναι μεγαλύτερο στους ανθρώπους, αλλά πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι όντως «δουλεύει» και στους ασθενείς.

Το EIDD-2801 αποτρέπει τον πολλαπλασιασμό του ιού, αποφεύγοντας τις τοξικές παρενέργειες. Αποτελεί μια νέα μορφή του προηγούμενου πιλοτικού φαρμάκου EIDD-1931, ώστε πλέον να μπορεί να ληφθεί με μορφή χαπιού και να απορροφάται κατάλληλα, φθάνοντας στους πνεύμονες. Σε σχέση με άλλες πιθανές ενδοφλέβιες θεραπείες (π.χ. remdesivir), αυτό αποτελεί ένα πλεονέκτημα. Αν οι κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους αποδειχθούν επιτυχείς, το EIDD-2801 θα αξιοποιηθεί για τον έλεγχο μελλοντικών επιδημικών κυμάτων της νόσου.

Οι ιοί που εμφανίζουν αντίσταση σε ένα άλλο υπό δοκιμή φάρμακο, τη ρεδεμιβίρη (remdesivir), φαίνεται να ανταποκρίνονται καλύτερα στο φάρμακο EIDD. Οι Αμερικανοί ερευνητές δεν αποκλείουν ότι τα δύο φάρμακα -που «δουλεύουν» παρόμοια αποδιοργανώνοντας το γενετικό κώδικα (RNA) των κορονοϊών- θα μπορούσαν να συνδυασθούν για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.