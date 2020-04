Κόσμος

Βρέθηκε νεκρή η εγγονή του Ρόμπερτ Κένεντι

Η σορός της Μέιβ Κένεντι εντοπίστηκε μετά από τέσσερις μέρες ερευνών. Ποια η τύχη του ανήλικου γιου της.

Η "κατάρα" της οικογένειας Κένεντι συνεχίζεται...

Μετά από τέσσερις ημέρες ερευνών η εγγονή του Ρόμπερτ Κένεντι και κόρη της Αμερικανίδας πολιτικού Κάθλιν Κένεντι Τάουνσεντ, Μέιβ, βρέθηκε νεκρή σε βάθος 7.5 μέτρων σε ποταμό του Τσέσαπικ Μπέι της περιοχής Μέριλαντ.

Η ίδια ενεπλάκη σε δυστύχημα με κανό, στο οποίο επέβαινε και ο 8χρονος γιο της, ο οποίος θεωρείται επίσης νεκρός, αν και η σορός του δεν έχει εντοπιστεί. Η άτυχη 40χρονη αγνοούνταν μαζί με τον μικρό της γιο από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν το κανό στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από τον ισχυρό άνεμο.

Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, ένα αναποδογυρισμένο κανό που ταίριαζε με την περιγραφή εκείνου που αναζητούνταν εναγωνίως από τις Αρχές βρέθηκε, χωρίς κανένα ίχνος των επιβατών του τριγύρω.

Τα τελευταία 24ωρα τόσο η Μέιβ όσο και ο μικρός Γκίντεον θεωρούνταν νεκροί, με εναέρια μέσα και τεχνολογία υποβρύχιας απεικόνισης σόναρ να «επιστρατεύονται» για τον εντοπισμό των σορών τους.