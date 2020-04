Κόσμος

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 1600 οι νεκροί στη Γερμανία

Τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 3.834 το προηγούμενο 24ωρο!

Άλλοι 173 άνθρωποι υπέκυψαν στην ασθένεια COVID-19 στη Γερμανία τις προηγούμενες 24 ώρες, με τον συνολικό απολογισμό των θυμάτων να ανέρχεται πλέον σε 1.607 στη χώρα, καταγράφουν τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει και αναρτά σε ειδικό ιστότοπο το Robert Koch-Institut, που ειδικεύεται στις μεταδοτικές ασθένειες.

Τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 3.834 το προηγούμενο 24ωρο και ανέρχονται σήμερα σε 99.225· ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νέων κρουσμάτων αυξήθηκε, αντιστρέφοντας την πτωτική τάση των προηγούμενων τεσσάρων συναπτών ημερών.

Και οι δύο αριθμοί είναι αισθητά υψηλότεροι από εκείνους που κατέγραφε το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ χθες Δευτέρα (92 θάνατοι, 3.677 κρούσματα μόλυνσης).