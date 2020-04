Οικονομία

Παπαθανάσης για λαϊκές αγορές: οι παραγωγοί θα μπορούν να στέλνουν τα προϊόντα τους στα αστικά κέντρα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης στον ΑΝΤ1 για την απόφαση που φέρνει αλλαγές στις λαϊκές αγορές και ανακούφιση στους παραγωγούς.

Αλλαγές στη λειτουργία των λαϊκών αγορών προβλέπονται σε σημερινή υπουργική απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο υφυπουργός είπε πως βάσει της απόφασης, «θα μπορούν οι παραγωγοί να φέρουν στα αστικά κέντρα τα προϊόντα τους από οποιαδήποτε περιφέρεια, αρκεί να μην μεταφερθεί ο παραγωγός, που θα έρθει μία φορά στο αστικό κέντρο». Όπως εξήγησε δηλαδή, ο παραγωγός θα μπορεί να μεταβεί στο αστικό κέντρο, όχι όμως να επιστρέψει ή να στείλει εναλλακτικά τα προϊόντα του με μεταφορική εταιρεία.

Αναφέρθηκε επίσης και στις παράλληλες λαϊκές που θα λειτουργούν την ίδια μέρα και ώρα, στον ίδιο δήμο, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός κόσμου.

Ο Ν.Παπαθανάσης μίλησε και για το πρόβλημα της αισχροκέρδειας και της υπερτιμολόγησης και παρακίνησε τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν το e-καταγγελία και τον τετραψήφιο αριθμό 1110, για καταγγελίες.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά απάντησε πως επιχειρήσεις που δεν είχαν e-shop μπορούν, αλλάζοντας τον ΚΑΔ τους, να λειτουργήσουν με κατεβασμένα τα ρολά τους, μόνο με κατ’οίκον διανομή.