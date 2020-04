Κοινωνία

Ένταση μεταξύ αστυνομικών και εργαζομένων στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”

Ο Πρόεδρος του νοσοκομείου τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι η αστυνομία μπήκε απρόκολητα να διαλύσει μια συγκέντρωση που γινόταν για καλό σκοπό...

Ένταση σημειώθηκε το πρωί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός κατά τη διάρκεια συμβολικής συγκέντρωσης των εργαζομένων για τις ελλείψεις σε προσωπικό, μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, αλλά και στις ΜΕΘ.

Αστυνομικοί επιχείρησαν να εισέλθουν στο νοσοκομείο και να διαλύσουν τη συγκέντρωση, πιθανότατα λόγω των μέτρων για τον περιορισμό του συνωστισμού.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο πρόεδρος του νοσοκομείου, κ. Σιώρας, τόνισε ότι ήταν μια ήσυχη συγκέντρωση για το καλό του κόσμου, όταν “απρόκλητα μπήκε η αστυνομία να τη διαλύσει”.

“Την ώρα που μιλούσα κάπου 15 με 20 άνδρες της ΔΙΑΣ μπήκαν στο χώρο του νοσοκομείο, δεν κατάλαβα με ποιο πρόσχημα. Μήπως επειδή ήμασταν πολλοί. Δεν ήμασταν όμως τόσοι πολλοί. Τηρούσαμε τα μέτρα ασφαλείας. Όταν βλέπεις αστυνομία να μπαίνει σε νοσοκομείο… δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν καταλαβαίνουμε αυτήν την αντίδραση” τόνισε ο κ. Σιώρας και διερωτήθηκε:

“Ποιος έδωσε αυτήν την εντολή και μάλιστα μια σημαντική ημέρα όπως είναι η σημερινή, Παγκόσμια Ημέρα της Υγείας”.