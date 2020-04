Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ενθαρρυντική πιλοτική θεραπεία με πλάσμα αίματος ασθενών που ανάρρωσαν

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα ανακοίνωσαν Κινέζοι επιστήμονες σχετικά με τη θεραπεία της Covid-19 μέσω χορήγησης πλάσματος αίματος, το οποίο περιέχει αντισώματα από ασθενείς που ανέρρωσαν πλέον από τη νόσο.

Οι Κινέζοι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τζιάο Τονγκ της Σαγκάης και της κινεζικής εταιρείας China National Biotec Group Company Ltd της Γουχάν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), δοκίμασαν σε τρία νοσοκομεία τη θεραπεία πιλοτικά σε δέκα ασθενείς σε σοβαρή κατάσταση, ηλικίας 34 έως 78 ετών, οι οποίοι έλαβαν μία δόση 200 ml πλάσματος αίματος αναρρωσάντων ατόμων. Το πλάσμα περιείχε υψηλά επίπεδα προστατευτικών αντισωμάτων έναντι του κορονοϊού SARS-CoV-2.

Μέσα σε μία έως τρεις μέρες από τη χορήγηση του πλάσματος, είχαν βελτιωθεί σημαντικά τα κλινικά συμπτώματα και των δέκα ασθενών, όπως ο πυρετός, ο βήχας, η δύσπνοια και ο πόνος στο στήθος. Οι ασθενείς επίσης εμφάνιζαν αυξημένα επίπεδα λεμφοκυττάρων, βελτιωμένη λειτουργία των πνευμόνων και του ήπατος, καθώς και μειωμένη φλεγμονή. Η θεραπεία μείωσε τη διάρκεια των συμπτωμάτων, τα επίπεδα οξυγόνου και την ταχύτητα μείωσης του ιικού φορτίου.

Τα επίπεδα των αντισωμάτων αυξήθηκαν ή παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα μετά τη χορήγηση του πλάσματος. Μετά από επτά μέρες, παρατηρήθηκε μέσω αξονικής τομογραφίας η αποκατάσταση σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό της βλάβης των πνευμόνων, ενώ δεν υπήρξαν σοβαρές παρενέργειες.

Οι δύο από τους τρεις ασθενείς που είχαν διασωληνωθεί, κατέστη δυνατό να αποσωληνωθούν. Τρεις στους δέκα πήραν εξιτήριο σχετικά σύντομα, ενώ κανένας από τους δέκα ασθενείς δεν πέθανε.

Αυτά τα αποτελέσματα, αν και προκαταρκτικά, σύμφωνα με τους Κινέζους επιστήμονες, δείχνουν ότι το πλάσμα αίματος μπορεί να αποτελέσει μια ασφαλή και πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τους ασθενείς με σοβαρή Covid-19. Γι' αυτό, θα ακολουθήσουν μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές, τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες. Βασικό ζητούμενο θα είναι η βέλτιστη δόση πλάσματος, που παρέχει το μεγαλύτερο όφελος.