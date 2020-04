Κοινωνία

Κορονοϊός: πάνω από 80 οι νεκροί στην Ελλάδα

Αυξάνονται οι νεκροί στη χώρα μας από τις επιπλοκές του φονικού ιού. Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του τις τελευταίες ώρες.

Ακόμα δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μας λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό.

Πρόκειται για έναν άνδρα που έχασε χθες το βράδυ τη μάχη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονικής, όπου και νοσηλευόταν. Πρόκειται για έναν 42χρονο από την Πορταριά Χαλκιδικής, ο οποίος νοσηλευόταν με κορονοϊό σε Μονάδα Ενταντικής Θεραπείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε σοβαρό υποκείμενο νόσημα.

Επίσης, μια γυναίκα εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός σήμερα το πρωί. Πρόκειται για μια 84χρονη γυναίκα από την Αθήνα, η οποία έδωσε για μέρες τη μάχη με τον ιό, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

Οι θάνατοι στη χώρα μας ανέρχονται συνολικά σε 81. Οι 24 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 86% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.