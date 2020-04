Συνταγές

Αρνάκι στο φούρνο μαρινάτο με κεφαλοτύρι από τον Βασίλη Καλλίδη

Μυρωδάτες πατάτες φούρνου για να συνοδεύσουμε το αρνάκι που φέτος το Πάσχα δε θα μπει στη σούβλα. Ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό» μας δείχνει όλα τα μυστικά.