Οικονομία

Έκπτωση ενοικίου και σε εργαζόμενους σε πληττόμενες επιχειρήσεις

Τι προβλέπεται στην τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό.

Η έκπτωση του 40% παρέχεται και στα ενοίκια που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοιού καθώς και στους εργαζόμενους σε αυτές.

Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών με την οποία επεκτείνεται η μείωση του μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας κατά 40% για τον μήνα Απρίλιο, ώστε να καλυφθούν και οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία, καθώς και οι εργαζόμενοι σε αυτές.

Με τη διάταξη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, επεκτείνεται στις πληγείσες επιχειρήσεις το μέτρο που ήδη ισχύει για τις επιχειρήσεις οι οποίες διέκοψαν τη δραστηριότητά τους με κρατική εντολή. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η ίση μεταχείριση εργαζομένων που πλήττονται λόγω της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, ώστε να δικαιούνται μερική καταβολή στη σύμβαση μίσθωσης κύριας κατοικίας όχι μόνο οι απασχολούμενοι σε επιχείρηση της οποίας ανεστάλη ή απαγορεύθηκε η λειτουργία με κρατική εντολή, αλλά και οι εργαζόμενοι των οποίων ανεστάλη η σύμβαση εργασίας, λόγω του γεγονότος ότι η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται έχει πληγεί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι επωμίζονται την προσωρινή και έκτακτη μείωση του μισθώματος, στο πλαίσιο του διαμοιρασμού των βαρών εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, προβλέπεται αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών για 4 μήνες ή, σε περίπτωση που δεν κάνουν χρήση της αναστολής και πληρώσουν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, έκπτωση 25% επί των παραπάνω υποχρεώσεων.