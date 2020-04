Πολιτική

Πέτσας: από το Μάιο η σταδιακή άρση των μέτρων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιο είναι το μόνο μέτρο το οποίο θα παρθεί τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο;

«Η καμπύλη που διαγράφει η χώρα μας όσον αφορά τα κρούσματα και τους θανάτους, που δυστυχώς συμβαίνουν, είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την καμπύλη άλλων χωρών. Αυτό για να το διαφυλάξουμε θα πρέπει να παραμείνουμε σπίτι και τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες. Έχουμε δώσει παράταση στα περιοριστικά μέτρα μέχρι 27 Απριλίου και αν τα τηρήσουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα, ναι, θα μπορέσει να υπάρξει μία χαραμάδα από την οποία θα μπει λίγο φως, ώστε ο Απρίλιος να είναι η αφετηρία από την οποία θα χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο από το Μάιο» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε συνέντευξή του στο δελτίο ειδήσεων της «ΕΡΤ1».

Επισήμανε ότι προκρίθηκε η λύση να επεκταθούν τα περιοριστικά μέτρα για τρεις εβδομάδες και ταυτόχρονα να εστιάσουν στους ελέγχους εκεί που από τα στοιχεία της αστυνομίας υπάρχουν ή έχουν παρατηρηθεί παραβατικές συμπεριφορές. «Αυτό θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να ελέγξουμε καλύτερα την κατάσταση. Το μόνο μέτρο το οποίο θα παρθεί τις επόμενες ημέρες είναι μια αυστηροποίηση των προστίμων γι' αυτούς οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και είναι υπότροποι. Επίσης, θα υπάρχει έλεγχος στις εθνικές οδούς, αλλά και στις παλαιές εθνικές οδούς, προκειμένου να μην παρατηρηθεί κάποια μαζική προσπάθεια παραβίασης των περιορισμών» είπε.

«Πιστεύω ότι θα βρούμε την κατάλληλη ισορροπία, ανάμεσα στην ανάγκη να μην υπάρξει μαζική έξοδος από τα αστικά κέντρα και να περιοριστούν οι μετακινήσεις στις απολύτως αναγκαίες και δικαιολογημένες» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφερόμενος στο σχεδιασμό της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι το ένα βασικό σκέλος είναι να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ευελιξία την οποία, όπως είπε, έχουμε πάρει σε πολλά επίπεδα και στο δημοσιονομικό και στο χρηματοδοτικό και συμπλήρωσε «Μένει ένα στοιχείο που αφορά την πρόσβαση σε ένα κοινό δανεισμό, είτε αυτός έρθει μέσω ενός ευρωομολόγου όπως έχει προτείνει και ο πρωθυπουργός με άλλους ηγέτες, είτε με ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιεί τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας για να δανείζει τα κράτη χωρίς conditionality, χωρίς δηλαδή όρους, αλλά με κοινό τρόπο, ώστε να αντιμετωπίσουν τα κοινά προβλήματα». Αυτό είναι το ένα σκέλος.

«Το άλλο σκέλος είναι τι κάνουμε για να σχεδιάσουμε σωστά τη στρατηγική εξόδου και τη στρατηγική αντιμετώπισης ενός δεύτερου κύματος του κορονοϊού. Εκεί έχουμε την παρέμβαση και του πρωθυπουργού, η οποία έγινε σήμερα για στήριξη της ιδέας που έχει πέσει στο τραπέζι από τον καθηγητή κ. Μόσιαλο, ο οποίος έχει προτείνει οι πατέντες που αφορούν τα ταχεία τεστ και τα εμβόλια, να αγοραστούν από τις κυβερνήσεις, προκειμένου να υπάρξει γρήγορη εφαρμογή» σημείωσε ο κ. Πέτσας.

Μιλώντας για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία υπογράμμισε ότι το γενικό πακέτο που παρουσιάστηκε σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι πολύ διαφορετικό από το πακέτο της κυβέρνησης και πρόσθεσε «Ιδίως αν δει κανείς την κοστολόγηση που έκανε το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μιλάει περίπου για 26 δι\σ., όταν το κυβερνητικό πακέτο είναι στα 24 δισ.. 'Αρα οι διαφορές είναι μικρές. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά; Ότι για άλλη μία φορά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να τα καταφέρει με τους λογαριασμούς. 'Αφησε εκτός από τους υπολογισμούς του την απώλεια εσόδων που έχει η αναστολή των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων. Όταν μιλάμε για μία αναστολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων προς το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία, σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν έσοδα για τους επόμενους έξι μήνες περίπου 12 δισ. ευρώ».