Εορταστικό ωράριο: πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα τροφίμων

Τι αλλάζει στο ωράριο από την Κυριακή. Αναμένεται υπουργική απόφαση με την οποία θα διευκολυνθούν οι παραγωγοί λαϊκών αγορών.

Με ενιαίο ωράριο θα λειτουργήσουν από την ερχόμενη Κυριακή λόγω του εορταστικού ωραρίου του Πάσχα, όλα τα καταστήματα τροφίμων που παραμένουν ανοικτά, είτε πρόκειται για σούπερ μάρκετ είτε για μίνι μάρκετ.

Την ερχόμενη Κυριακή τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 10:00 το πρωί έως τις 8:00 το απόγευμα. Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοικτά από τις 7:00 το πρωί έως τις 9:00 το βράδυ, ενώ το Μεγάλο Σάββατο το ωράριο λειτουργίας τους θα είναι από τις 7:00 το πρωί έως τις 8:00 το βράδυ.

Στο μεταξύ σε ό,τι αφορά στην επάρκεια αμνοεριφίων για το Πάσχα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1 ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων αναμένεται η ζήτηση να είναι χαμηλότερη φέτος και αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν λιγότερες εισαγωγές αλλά η εγχώρια παραγωγή επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση. «Κάθε μέρα παρακολοθούμε την αγορά» υπογράμμισε ο υπουργός.

Λαϊκές αγορές

Για τα προβλήματα στην αγορά και στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ο υπουργός ανέφερε, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πρώτο Θέμα, πως εντός της ημέρας θα εκδοθεί υπουργική απόφαση με την οποία θα διευκολυνθούν οι παραγωγοί λαϊκών αγορών. Απώτερος στόχος είναι η ομαλή διάθεση των προϊόντων των παραγωγών σε περιοχές όπως π.χ. η Αθήνα στην οποία σήμερα η πρόσβαση είναι αδύνατη λόγω των μέτρων που έχουν επιβληθεί για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού και κατ/ επέκταση να υπάρξει εξισορρόπηση των τιμών.

Θα δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς που το επιθυμούν να μετακινηθούν άπαξ π.χ. στην Αθήνα και το εμπόρευμα να τους αποστέλλεται από την περιοχή παραγωγής χωρίς αυτοί να μετακινούνται εκτός των τειχών της περιοχής που έχουν δηλώσει ότι θα μένουν. Στην απόφαση αυτή προχωράει η κυβέρνηση προκειμένου να διευκολυνθεί η διακίνηση προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής εντός της ελληνικής επικράτειας.

Γενικότερα για την αύξηση των τιμών σε σειρά προϊόντων, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως ανατιμήσεις εντοπίζονται σε συγκεκριμένα είδη, όπως είναι τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, οι πιπεριές και το ρύζι, και οφείλονται όπως είπε στην αύξηση των εξαγωγών και στις καλύτερες τιμές που παίρνουν οι παραγωγοί. Αντιθέτως χαμηλές είναι οι εξαγωγές ελαιολάδου όπως είπε ο υπουργός. Ενώ αναφερόμενος στα αντισηπτικά σημείωσε πως με την "είσοδο" στην παραγωγή και άλλων εταιρειών όπως είναι η Παπουτσάνης θα καλυφθεί η κατανάλωση η οποία υπολογίζεται σήμερα στο 1 εκατ. τεμάχια.