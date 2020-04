Κόσμος

Κορονοϊός: σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Τόκιο

Παρότι η Ιαπωνία δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής μεγάλα προβλήματα από την πανδημία, ο πρωθυπουργός της ανακοίνωσε πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 1 τρις δολαρίων!

Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε κήρυξε σήμερα κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού σε μεγάλα πληθυσμιακά κέντρα ενώ παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων στήριξης της οικονομίας, για το οποίο είπε ότι είναι από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, με στόχο να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις στην οικονομία.

Ο Άμπε ανακοίνωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την πρωτεύουσα Τόκιο και έξι ακόμα περιφέρειες –που αντιστοιχούν περίπου στο 44% του πληθυσμού της Ιαπωνίας— για μια περίοδο περίπου ενός μήνα, έως τις 6 Μαΐου. Το μέτρο αυτό δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να ζητήσουν από τους πολίτες να παραμείνουν στο σπίτι τους και από επιχειρήσεις να αναστείλουν τη λειτουργία τους.

«Αποφασίσαμε να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διότι κρίναμε ότι η ταχεία εξάπλωση του κορονοϊού σε όλη τη χώρα θα είχε τεράστιο αντίκτυπο σε ζωές και στην οικονομία» δήλωσε νωρίτερα ο Άμπε στο κοινοβούλιο.

Το υπουργικό του συμβούλιο ενέκρινε επίσης ένα πακέτο μέτρων στήριξης αξίας 108,2 τρισεκ. γεν (993 δισεκ. δολαρίων) – ίσης με το 20% του ιαπωνικού ΑΕΠ—για να αμβλυνθεί ο αντίκτυπος από την πανδημία στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Αυτό ξεπερνά το 11% του αμερικανικού ΑΕΠ του πακέτου μέτρων που παρουσίασε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το 5% του ΑΕΠ του γερμανικού πακέτου.

Ο Άμπε είπε επίσης ότι οι άμεσες δημοσιονομικές δαπάνες θα ανέλθουν σε 39,5 τρισεκ. γεν, ή 7% της οικονομίας, υπερδιπλάσιο του ποσού που δαπάνησε η Ιαπωνία ύστερα από την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008.

Η Ιαπωνία δεν έχει βιώσει τόσο μεγάλη εξάπλωση του κορονοϊού όπως έχει καταγραφεί σε άλλα παγκόσμια hot spots, αλλά η πρόσφατη, σταθερή αύξηση των κρουσμάτων στο Τόκιο, την Οσάκα και άλλες περιοχές οδήγησε σε αυξανόμενα αιτήματα προς τον Άμπε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τα κρούσματα κορονοϊού στο Τόκιο υπερδιπλασιάστηκαν σε περίπου 1.200 την περασμένη εβδομάδα, με πάνω από 80 νέα περιστατικά να καταγράφονται σήμερα, αριθμός που είναι ο υψηλότερος στη χώρα. Πανεθνικά, τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 4.000 με 93 θανάτους έως χθες.

Ο Άμπε τόνισε επίσης ότι στο πλαίσιο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν θα επιβληθεί επίσημα καραντίνα όπως σε άλλες χώρες. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δίνει την εξουσία τους κυβερνήτες των περιφερειών να ζητούν από τους κατοίκους να παραμείνουν σπίτι τους και στις επιχειρήσεις να κλείσουν. Καθώς δεν προβλέπονται πρόστιμα για τις περισσότερες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις σχετικές εκκλήσεις των αρχών, η τήρηση των μέτρων εξαρτάται κυρίως από την πίεση στον κοινωνικό περίγυρο και τον σεβασμό προς τις αρχές.

Η κυβερνήτης του Τόκιο Γιουρίκο Κόικε δήλωσε ότι η ιαπωνική πρωτεύουσα βρίσκεται σε συνομιλίες με την κεντρική κυβέρνηση για να αποφασίσει ποιου είδους υποδομές και μονάδες θα χρειαστεί να κλείσουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία τους, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα υπάρξουν περιορισμοί για την αγορά αγαθών και φαρμάκων.

Επάρκεια τροφίμων

Η κυβέρνηση επίσης δεν θα ζητήσει από τις εταιρίες σιδηροδρόμων να περιορίσουν τον αριθμό των τρένων που είναι σε λειτουργία, δήλωσε ο Άμπε.

Άλλες βασικές υποδομές όπως τα ταχυδρομεία και οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας θα λειτουργούν, όπως και τα ATM των τραπεζών, σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο NHK.

Ο υπουργός Γεωργίας, Δασών και Αλιείας Τάκου Έτο κάλεσε τους καταναλωτές να παραμένουν ψύχραιμοι.

«Ζητάμε από τους πολίτες να αγοράζουν μόνο ό,τι χρειάζονται καθώς υπάρχει επάρκεια τροφίμων και δεν σχεδιάζεται αναστολή λειτουργίας σε εργοστάσια τροφίμων», δήλωσε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στις εισαγωγές σιτηρών στα οποία βασίζεται ιδιαίτερα η Ιαπωνία.

Ωστόσο, οι περιορισμοί θα εντείνουν τα προβλήματα που προκαλεί ο κορονοϊός στην τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, που θεωρείται ότι είναι ήδη σε ύφεση καθώς η αναταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες και οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις ‘πάγωσαν’ την εργοστασιακή παραγωγή και την κατανάλωση.

Η μητροπολιτική περιοχή του Τόκιο αντιστοιχεί περίπου στο 20% του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Η Ιαπωνία θα εκδώσει ποσό ρεκόρ επιπρόσθετων ομολόγων, αξίας άνω των 18 τρισεκ. γεν, για να χρηματοδοτήσει το πακέτο μέτρων, κάτι που θα αυξήσει το τεράστιο χρέος της που είναι διπλάσιο του μεγέθους της οικονομίας της.

Ενώ τα μέτρα στήριξης μπορεί να αμβλύνουν τις άμεσες επιπτώσεις από την πανδημία, βουλευτές ήδη ζητούν ακόμα μεγαλύτερες δαπάνες για να αποτραπούν χρεοκοπίες και απώλεια θέσεων εργασίας.

Αναλυτές αναμένουν ότι η οικονομία, που συρρικνώθηκε το τελευταίο τρίμηνο της περασμένης χρονιάς, θα καταγράψει δύο ακόμα τρίμηνα συρρίκνωσης, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα να λάβουν και άλλα μέτρα.