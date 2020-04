Πολιτική

Ξεκινάει η μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων σε ευρωπαϊκές χώρες

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου του Λουξεμβούργου. Τι αποφασίστηκε.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου του Λουξεμβούργου, κ. Jean Asselborn, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε η οριστικοποίηση της συμφωνίας για την μετεγκατάσταση 12 ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν όπως οι αρχές των δύο χωρών ολοκληρώσουν τις επόμενες ημέρες την πολύπλοκη διαδικασία για την μετεγκατάσταση 12 παιδιών, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, παρά τις δύσκολες συνθήκες που θέτει η τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού. Η μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στο Λουξεμβούργο, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε: «Προχωράμε μαζί με τον φίλο Υπουργό Εξωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, J. Asselborn, στην οριστικοποίηση της συνεννόησης για την μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για μία εξέλιξη που επιτυγχάνεται παρά την δύσκολη συγκυρία της πανδημίας και δημιουργεί θετικό παράδειγμα έναντι των λοιπών Ευρωπαίων εταίρων, που έχουν εκφράσει την προθυμία τους να δεχθούν ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες από την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το Λουξεμβούργο για τον ενεργό του ρόλο στην προώθηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τους ασυνόδευτους ανήλικους, καθώς επίσης και τους ανθρώπους της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες αλλά και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης για τον υποστηρικτικό τους ρόλο στην διευκόλυνση των διαδικασιών».