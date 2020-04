Πολιτική

Κουτσούμπας: ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στην Υγεία

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.

«Σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Υγείας, μέρα πανελλαδικής δράσης για την υγεία, ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στις δομές της υγείας, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή της μάχης για να βγει ο λαός μας όρθιος, δυνατός απ΄ αυτή τη δοκιμασία», δήλωσε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας τονίζοντας:

«Γι' αυτό απαιτούμε: Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών υγειονομικών. Πλήρη επίταξη κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμού εργαστηρίων, του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα της περίθαλψης και ένταξή του στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Μέσα Ατομικής Προστασίας για όλους τους υγειονομικούς μας».

«Μένουμε δυνατοί, δεν μένουμε σιωπηλοί!», κατέληξε στη δήλωσή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας.