Κόσμος

Κορονοϊός: αυξήθηκε ο ημερήσιος αριθμός θανάτων στην Ισπανία

Δυστυχώς, μετά από 5 ημέρες μείωσης των θανάτων από την πανδημία, τις τελευταίες 24 ώρες είχαμε και πάλι αύξηση των θυμάτων.

Αυξήθηκε και πάλι έπειτα από πέντε συνεχείς ημέρες μείωσης ο αριθμός των νέων θανάτων από την επιδημία covid-19 στην Ισπανία, με την καταγραφή 743 θανάτων κατά τις τελευταίες 24 ώρες, που ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των νεκρών στους 13.798.

Για την σύγκριση, το προηγούμενο 24ωρο, ο αριθμός των νέων θανάτων της επιδημίας ήταν 637.

Τα νέα καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού κατά το τελευταίο 24ωρο ανήλθαν σε 5.478. Συνολικά, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας στην Ισπανία ανέρχονται σε 140.510