Κοινωνία

Τραγωδία: νεκρή ηλικιωμένη σε φλεγόμενο σπίτι

Μια ηλικιωμένη γυναίκα έχασε τη ζωή της στην προσπάθειά της να ζεσταθεί...

Γυναίκα, 95 ετών, εντοπίστηκε νεκρή κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο σπίτι της στην περιοχή της Φιλοθέης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά, που ήταν μικρής έκτασης, εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 11:00 το πρωί, σε μεζονέτα που βρίσκεται στη λεωφόρο Σταύρου Γεωργίου.

Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα που σε σύντομο χρονικό διάστημα έσβησαν τη φωτιά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από ηλεκτρική σόμπα που χρησιμοποιούσε η ηλικωμένη για να ζεσταθεί.