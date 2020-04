Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: “όχι” σε πρόωρη άρση των μέτρων για τον κορονοϊό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αυστηρή προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για να μην υπάρξει οπισθοχώρηση στη μάχη με την πανδημία.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν προχωρεί σε οριζόντιες συστάσεις για χώρες και περιοχές ως προς την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων για την επιβράδυνση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά απευθύνει προειδοποίηση κατά της πρόωρης άρσης τους, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του διεθνούς οργανισμού.

«Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι να μην εγκαταλειφθούν πολύ πρόωρα τα μέτρα για να μην υπάρξει οπισθοχώρηση», δήλωσε ο Κρίστιαν Λίντμάιερ.

«Είναι σαν να είναι κανείς άρρωστος και αν σηκωθεί πρόωρα από το κρεβάτι, υπάρχει κίνδυνος να πισωγυρίσει και να έχει επιπλοκές», πρόσθεσε.