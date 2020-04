Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: ελλιπή τα μέτρα προστασίας στις στρατιωτικές μονάδες

Για ελλιπή μέτρα προστασίας στα στρατόπεδα της χώρας προειδοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ και, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ζητάει στοιχεία για τυχόν επιβεβαιωμένα κρούσματα στις στρατιωτικές μονάδες και για τον χειρισμό των ασθενών, των συναδέλφων τους και των χώρων.

Με την ερώτηση ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει, επίσης, να ενημερωθεί εάν υπάρχει σχέδιο για την άμεση προστασία των φαντάρων, για τη διενέργεια τεστ και την απομόνωση ασθενούς, εάν εφαρμόζεται πρόγραμμα απολυμάνσεων στις μονάδες από πιστοποιημένα, εξειδικευμένα συνεργεία και αν θα υπάρξει μέριμνα ώστε να δοθεί υγειονομικό υλικό σε φαντάρους και μόνιμο προσωπικό.

Οι βουλευτές που υπογράφουν την ερώτηση επικαλούνται καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες στα στρατόπεδα δεν τηρούνται τα μέτρα καραντίνας, ο συνωστισμός είναι μεγάλος και ο κίνδυνος διάδοσης της ασθένειας εντός των χώρων είναι πραγματικά τρομακτικός, ενώ σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει επάρκεια σε μέσα ατομικής προστασίας. Επίσης, η ιεραρχία έχει απαγορεύσει τις εξόδους και τις άδειες, στη λογική της μη διασποράς της νόσου. Όμως, ο συνωστισμός και η ψυχολογική πίεση που αντιμετωπίζουν οι στρατιώτες εντείνεται με αυτές τις πρακτικές, σύμφωνα με τους βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Επιτακτική, για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, την ανάγκη για τη μείωση των χρεώσεων των τραπεζικών και διατραπεζικών εργασιών, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή 42 βουλευτές του, με επικεφαλής τον Νίκο Παππά.

«Αν και οι τράπεζες καλούν το κοινό να περιορίσει τις επισκέψεις του στα τραπεζικά καταστήματα και να επιλέγει ηλεκτρονικές συναλλαγές ή συναλλαγές μέσω ΑΤΜ, δεν έχει υπάρξει ως σήμερα αναπροσαρμογή προς τα κάτω χρεώσεων, όπως αυτών για την έκδοση/επανέκδοση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, των εξόδων εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΚΟ μέσω web ή mobile bank, κ.ά.», επισημαίνουν οι βουλευτές. Όπως υπογραμμίζουν, απαιτούνται άμεσες ενέργειες από μέρους της πολιτείας, καθώς «υφίστανται ιδιαίτερες συνθήκες για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα, με 1,7 εκατ. εργαζόμενους να διαβιούν με ένα έκτακτο μηνιαίο επίδομα ύψους 533 ευρώ, αντί του μισθού τους, με 800 χιλιάδες επιχειρήσεις να πλήττονται και με 700 χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες να αντιμετωπίζουν ήδη μεγάλες δυσκολίες».

Οι βουλευτές τονίζουν, ενδεικτικά, ότι οι περισσότερες συστημικές τράπεζες συνεχίζουν να χρεώνουν τους πολίτες:

Για την επανέκδοση χρεωστικής κάρτας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής.

Για την πληρωμή πάγιων οικογενειακών δαπανών που αφορούν λογαριασμούς ενέργειας, ύδρευσης, Δημοσίου, συνδρομητικής τηλεόρασης, ασφαλειών και τηλεπικοινωνιών, ενώ υπάρχει χρέωση και όταν η εξόφληση γίνεται μέσω Internet ή mobile banking.

Επίσης, όσοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν μηχανήματα (ΑΤΜ) άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, διαφορετικό αυτού στο οποίο διατηρούν λογαριασμό, συνεχίζουν να επιβαρύνονται με υπέρμετρες χρεώσεις.

Ερωτώμενη για το πρόγραμμα υπό τον τίτλο "Μένουμε Όρθιοι" το οποίο πρότεινε εχθές ο Πρόεδρος και οι Τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε: Είναι ένα σχέδιο που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Αξιοποιεί τμήμα του μαξιλαριού συν διαθέσιμους πόρους για ενέσεις ρευστότητας. Συγκεκριμένα: 14 δισ. άμεσα δημοσιονομικά μέτρα και άλλα 12 δισ ενέσεις ρευστότητας στην αγορά.

Αυτή τη στιγμή έχουμε το πλεονέκτημα ως χώρα, για πρώτη φορά και σε αντίθεση με άλλες χώρες, να διαθέτουμε ένα μαξιλάρι το οποίο διασφάλισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το εθνικό στοίχημα σήμερα είναι:

Θα δράσουμε αποτελεσματικά με τα όπλα που διαθέτουμε χωρίς ανάγκη νέου δανεισμού, χωρίς αύξηση του χρέους της χώρας;



Ή Θα μπει η χώρα σε νέες περιπέτειες όταν θα βρεθούμε απέναντι σε συντρίμμια;



Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ: Κοστολογημένο, γενναίο, εμπροσθοβαρές και εφικτό

Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι: Κοστολογημένο, γενναίο, εμπροσθοβαρές και εφικτό και απαντά στο παραπάνω δίλημμα. Καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να ακούσει. Την καλούμε να υιοθετήσει την εμπροσθοβαρή στήριξη οικονομίας των εργαζομένων των επιχειρήσεων και όλων όσων πλήττονται, οριζόντια ώστε να μπορέσουμε αργότερα να έχουμε το μικρότερο δυνατό κόστος ανάκαμψης. Αυτή είναι η λογική των προτάσεών μας. Με απόλυτη συναίσθηση της εθνικής ευθύνης και της κρισιμότητας προτείνουμε στην κυβέρνηση σοβαρό διάλογο με προτάσεις κατατεθειμένες από χτες σε διάθεση συζήτησης. Διαφωνούμε ως προς τη λογική "βλέποντας και κάνοντας" της κυβέρνησης. Είναι η λογική των μπαλωμάτων. Ίσως αποβεί καταστροφική.