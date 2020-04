Κοινωνία

Εξάρθρωση σπείρας που διέπραττε ληστείες στη Δυτική Αττική

Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες διέπρατταν κλοπές οχημάτων και ληστείες σε πρατήρια υγρών καυσίμων και οικίες.

Στην εξάρθρωση σπείρας που διέπραττε λσητείες και κλοπές, στη Δυτική Αττική, προχώρησε το Τμήμα Ασφαλείας Μεγάρων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν τρία άτομα, ηλικίας 19, 22 και 23 ετών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας και του Τμήματος Ασφαλείας Κορινθίας, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται συνεργός τους.

Από την έως τώρα έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις ληστειών σε πρατήρια υγρών καυσίμων στα Μέγαρα και τον Ασπρόπυργο, ληστεία σε οικία στα Μέγαρα και τρεις κλοπές οχημάτων από τις περιοχές Μεγάρων, Νέας Περάμου και Ιλίου.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.