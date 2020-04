Οικονομία

ΣΒΕ: επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για εργαζόμενους

Δείτε αναλυτικά ποιους αφορά και πως μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε ανακοίνωση του ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αιτήσεων εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας, για συμμετοχή τους σε επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

Συγκεκριμένα, ο ΣΒΕ έχει αναλάβει ως δικαιούχος από το Υπουργείο Ανάπτυξης την υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του αλουμινίου». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν 2 διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης, και συγκεκριμένα:

1. Σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων για στελέχη εξαγωγικού εμπορίου για τον κλάδο του αλουμινίου, και,

2. Σεμινάριο κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων αλουμινοκατασκευαστών.

Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 80 και 70 ωρών αντίστοιχα.

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 5€ ανά ώρα κατάρτισης και είναι μικτό ποσό.

Το πρόγραμμα είναι πανελλαδικής εμβέλειας

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής, έχουν εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται, και είναι:

α) Είτε πλήρους απασχόλησης,

β) Είτε εποχικά εργαζόμενοι,

γ) Είτε μερικής απασχόλησης,

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://katartisialuminio.gr/

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Απριλίου 2020

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον «Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος», (ΣΒΕ) στο τηλ. 2310 539817.