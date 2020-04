Κοινωνία

Σπείρα έκλεβε αυτοκίνητα και τα πωλούσε ως ανταλλακτικά

Η σπείρα χρησιμοποιούσε ως έδρα κατάστημα επισκευής και εμπορίας ανταλλακτικών, στο οποίο μετέφεραν και διέλυαν τα κλεμμένα αυτοκίνητα.

Σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα, τα αποσυναρμολογούσε και πωλούσε τα εξαρτήματα ως ανταλλακτικά εξάρθρωσε η Αστυνομία στον Πειραιά. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν δύο μέλη της σπείρας (αλλοδαπός και ημεδαπός), ενώ αναζητούνται άλλοι δύο ημεδαποί συνεργοί τους.

Η σπείρα χρησιμοποιούσε ως έδρα της εγκληματικής τους δράσης κατάστημα επισκευής και εμπορίας ανταλλακτικών, στο οποίο μετέφεραν και διέλυαν τα κλεμμένα αυτοκίνητα. Αφού παραποιούσαν τους αριθμούς πλαισίου και κινητήρων διέθεταν τα μέρη τους σε τρίτους ως ανταλλακτικά.

Από την έρευνα σε χώρους που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κλεμμένο αυτοκίνητο, 16 κινητήρες αυτοκινήτων, πλήθος ανταλλακτικών οχημάτων, μεγάλος αριθμός κλειδιών οχημάτων, δύο φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και ένα φορτηγό που χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των ανταλλακτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.