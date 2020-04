Υγεία - Περιβάλλον

Το “ευχαριστώ” του Μητσοτάκη στο υγειονομικό προσωπικό

Με ένα Tweet και μια ξεχωριστή φωτογραφία ο πρωθυπουργός ευχαριστεί γιατρούς και νοσηλευτές για τη μάχη τους ενάντια στον κορονοϊό!

Το δικό του “ευχαριστώ” λέει σε γιατρούς και νοσηλευτές ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.

"Όλη η Ελλάδα ευγνωμονεί το υγειονομικό προσωπικό της χώρας, που με αυταπάρνηση δίνει τη δύσκολη μάχη κατά του κορονοϊού" αναφέρει ο πρωθυπουργός και προσθέτει:

"Στους ήρωες πίσω από τις μάσκες: σας ευχαριστούμε για όλα. #WorldHealthDay".