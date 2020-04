Πολιτική

Εκτός φυλακής ο Γιάννος Παπαντωνίου

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αποφυλακίζεται ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου, προφυλακισμένος από τον Οκτώβριο του 2018 για υπόθεση νομιμοποίησης παράνομων χρημάτων...

Εκτός φυλακής θα βρεθεί τις επόμενες ώρες ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου, προφυλακισμένος από τον Οκτώβριο του 2018 για υπόθεση νομιμοποίησης παράνομων χρημάτων, που φέρεται να έλαβε ως δώρο για το πρόγραμμα αναβάθμισης φρεγατών του πολεμικού Ναυτικού το 2003.

Υπέρ της αντικατάστασης τής κράτησης του 71 ετών κατηγορούμενου τάχθηκε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών πριν λίγες ημέρες, καθώς συμπληρώνεται το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των δεκαοκτώ μηνών. Το Συμβούλιο όρισε περιοριστικούς όρους καθώς και χρηματική εγγύηση ύψους 150.000 ευρώ για την άρση της κράτησης του κ. Παπαντωνίου. Ωστόσο ο πρώην υπουργός παρέμενε στη φυλακή καθώς σύμφωνα με τον συνήγορο του Μιχάλη Δημητρακόπουλο αδυνατούσε να καταβάλει το ποσό της εγγύησης. Τελικά η έξοδος από την φυλακή για τον πρώην υπουργό καθίσταται πλέον εφικτή καθώς του δόθηκε προθεσμία για την καταβολή της εγγύησης έως την 1η Ιουλίου 2020.

Ο πρώην υπουργός βρίσκεται στη φυλακή από τις 23 Οκτωβρίου 2018 οπότε και είχε κριθεί προφυλακιστέος για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που του καταλογίζουν οι δικαστικές αρχές για ποσό 2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, που κατά την δικογραφία αποτελεί "δώρο" που έλαβε από την εταιρία που ανέλαβε το έργο της αναβάθμισης έξι φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού το 2003, χρήματα τα οποία του καταλογίζεται ότι απέκρυψε χρησιμοποιώντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία, αμφισβητεί το κατηγορητήριο, δηλώνοντας ότι οι ανακριτές Διαφθοράς αγνοούν το τραπεζικό σύστημα και τονίζει ότι το έργο για αναβάθμιση των φρεγατών όχι μόνο δεν ζημίωσε το Δημόσιο αλλά ήταν το πλέον ενδεδειγμένο ώστε να παραμείνουν μάχιμα τα πλοία.