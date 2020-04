Οικονομία

Eurogroup: οι ελληνικές θέσεις για ευρωομόλογο και θέσεις εργασίας

Τηλεδιάσκεψη εν όψει της συνεδρίασης του Eurogroup είχε ο πρωθυπουργός με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών.

Τηλεδιάσκεψη εν όψει της απογευματινής συνεδρίασης του Eurogroup είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιου για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκη Σκέρτσου, του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, του διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξη Πατέλη, του επικεφαλής του ΣΟΕ κι εκπροσώπου της Ελλάδας στο ΕuroWorking Group Μιxάλη Αργυρού και της διευθύντριας του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού Ελένης Σουρανή.

Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη συνεδρίαση του Eurogroup υποστηρίζοντας τη θέση που έχει εκφράσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για κοινή έκδοση ομολόγων ως έκφραση αλληλεγγύης προς τις χώρες που πλήττονται περισσότερο και σε υποστήριξη ενός κοινού ευρωπαϊκού οράματος.

Μάλιστα οι κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν πως πρόκειται για «στήριξη ικανή να πείσει τους Ευρωπαίους πολίτες και τις αγορές ότι η Ευρώπη έχει τη βούληση και τα μέσα να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην οικονομία των κρατών-μελών της».

Η Ελλάδα υποστηρίζει επίσης την πρόταση της Κομισιόν για ένα πρόγραμμα στήριξης της εργασίας και των ανέργων καθώς και την πρόταση για ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment Bank). Όσον αφορά τον ESM η χώρα μας θα προσέλθει στη συνεδρίαση με τη σταθερή της θέση πως μια λύση θα πρέπει να είναι κοινή και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παρούσας συγκυρίας. Όπως πολλές φορές έχει διατυπωθεί, η θέση της Ελλάδας είναι ότι «η ΕΕ σε αυτή την κρίση πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα και αλληλεγγύη».