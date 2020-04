Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 500 μονάδες-“κομάντος” για τεστ ανίχνευσης και φροντίδα κατ΄ οίκον

Κινητές Μονάδες Υγείας αναλαμβάνουν αύριο δράση, με επισκέψεις σε σπίτια.

Του Νίκου Ρογκάκου

“Κομάντος” αποκτά από την Τετάρτη το σύστημα Υγείας, καθώς με Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας, ξεκινούν επισκέψεις κατ΄οίκον από 500 ειδικές μονάδες, με ένα κονδύλι περίπου 11 εκατ. Ευρώ.

Αποστολή των Κινητών Ομάδων είναι κατ' οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορονοϊού COVID-19, διαδικασία που χαρακτηρίζεται “κλειδί” για την αποφυγή διάδοσης του ιού στην επόμενη φάση, όταν δηλαδή αρχίσουν να αίρονται σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα.

Πέρα από την ενεργοποίηση αυτών των Κινητών Ομάδων, με προσωπικό που θα προσληφθεί με τρίμηνες συμβάσεις και δυνατότητα παράτασης για άλλο ένα τρίμηνο, θα ενισχυθεί και το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΟΔΥ με 100 άτομα, συνθέτοντας έτσι ένα πλαίσιο άμεσης δράσης.